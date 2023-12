Texto de Natanael Cano 'Corridos tumbados': ésta es la letra de la canción

No cabe duda de que Natanel Cano es el pionero de los corridos tumbados, le pese a quien le pese, y que Peso Pluma y otros randoms del género le deben su carrera a que el Nata se aventuró en el género y a iniciar una nueva era en la música mexicana.

La carrera de Natanael Cano inició en la plataforma Soundcloud y desde los bajos mundos hipnotizó al público con sus temas belicones, en lo que habla de historias de amor, desamor, situaciones del día a día, el consumo de estupefacientes y cuestiones del crimen organizado.

En 2019 cuando dio su primer paso en camino a la fama gracias al éxito de sus lanzamientos digitales, siendo justamente uno de esos la canción que curiosamente se llama “Corridos tumbados”.

“Corridos tumbados” forma parte del disco “Mi nuevo yo” de Natanael Cano y en sus apenas dos minutos y medio de duración, la canción da una cátedra de lo que es ser belicón, desde la perspectiva del Nata Kong, quien afirma ser el representante del movimiento tumbado.

Si no conoces esta canción de Natanael Cano, te la dejamos con todo y letra para que la cantes mientras “forjas” y contemplas tu Rolex.

Letra de "Corridos tumbados" de Natanel Cano

Muchos piensan que es sencillo y no saben de qué se trata

Y aquellos que no han llegado y ahora quieren meter la pata

Y en la mente una misión todos la misma visión

Siete corridos tumbados siempre sonará mejor

No me da miedo y represento el movimiento

Un doble vaso retacado y polvo en mi nariz

Una línea que despierta lo que yo siento

Y aunque no siento nada de esto no quiero salir

Mi vida es gris a veces, ni pa' qué les cuento

Un hoyo negro, la gente solo te quiere hundir

Pero salí cabrón, de nada me arrepiento

No me detiene ningún puto que se cruce aquí, eah

Hoy me miran elegante con mi Rolex en la mano

Que no soy el mismo de antes, para eso le batallamos

Siempre tengo claro el mapa, la envidia no nos opaca

Todo lo que tiro es brillo y un suspiro y a volar

No me da miedo y represento el movimiento

Doble vaso retacado y polvo en mi nariz

Una línea que despierta lo que yo siento

Aunque no siento nada de esto, no quiero salir

Mi vida es gris a veces, ni pa' qué les cuento

Un hoyo negro, la gente solo te quiere hundir

Pero salí cabrón, de nada me arrepiento

Me detiene ningún puto que se cruce aquí