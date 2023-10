Natanael Cano sufre brutal caída del escenario a medio concierto: 'me iba a morir' (VIDEO)

Natanael Cano no le tiene miedo a nada, ni a la ley ni a la fuerza de gravedad, pues el cantante de corridos tumbados amante del exceso sufrió una impactante, pero divertida caída durante uno de sus más recientes conciertos.

Natanael Cano actualmente se encuentra ofreciendo su gira “Tumbados Tour”, con la cual está llevando sus corridos tumbados y líricas a favor de los estupefacientes y el narco a todos los rincones del país, sea legal en algunos lados o no.

El lamentable y divertido suceso que nos compete en eta nota ocurrió en el Recinto Ferial de San Isidro Metepec, en Toluca, Estado de México, localidad en la que el “Nata Sano” tuvo una pelea con la gravedad y la perdió.

A través de redes sociales se han viralizado videos en los que se ve cómo Natareno Cano está a mitad de su show en la tierra del chorizo. Ahí el famoso joven artista se acerca de más a la orilla del escenario y se da la vuelta.

Sin embargo, dio un paso de más y se fue directo, con el trasero al frente, hacia el público, el cual no se sabe a ciencia cierta si se quitó o decidió atraparlo en el aire.

Natanael Cano fue rápidamente auxiliado por su staff, el cual, tras una revisión rápida, se percató de que el famoso no sufrió daños y que estaba perfectamente bien.

Cuando se reincorporó, Nata Cano le dedicó unas palabras muy tumbadas a sus fans, en las que habló respecto a su experiencia.

“What the fu**, bro. Ya se me apagó esa madre. Agarrame bien, perro. Nunca me había pasado eso, yo pensé que me iba a morir a la ver**. Oh, my god. Soy un pu** chango”, pronunció, dejando claro que no le pasó nada.