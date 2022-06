Thalía preocupa al mostrar los moretones en sus piernas ¿Le pegaron? (VIDEO)

Thalía alarmó a sus fans al subir un video en el que muestra una serie de moretones en la parte posterior de sus piernas.

Fue a través de su Instagram que Thalía compartió el alarmante video, en el que, aunque muestra sus moretones, no dejó de sonreír.

En la descripción del clip, la famosa dio una pista de lo que le pudo haber pasado en las piernas, propiciando que le salieran moretones.

“3er día de filmación y mis piernas 4 terreno amortiguando las tempestades de las locaciones. Yo no paro, toda una trouper 4 ever! Let’s go, keep filming!”, escribió junto al video.

"Intenso, intensas las coreografías, intenso lo que les tengo preparando", abundó.

Los fans le mostraron su preocupación a Thalía, por lo que la famosa salió a aclarar que siempre ha sido de "piel frágil" y que cualquier cosa le saca moretones.