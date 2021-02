Thalía se une al peligroso reto de TikTok "Silhouette Challenge" (Fotos)

Thalía se unió al reto de TikTok “Silhouette Challenge”, del cual expertos han alertado de ser peligroso, lo cual ha despertado la preocupación de los fans de la cantante y actriz.

Thalía recientemente compartió imágenes en las que cumple con el desafío “Silhouette Challenge”, que consiste en bailar con ropa holgada al inicio de la grabación y después aparecer con un atuendo ajustado, bajo un filtro rojo que hace que sólo se vea la silueta negra del cuerpo de la protagonista.

Thalía en la primera parte del reto "Silhouette Challenge". Captura de video

En el video, Thalía aparece con una pijama morada de tela satinada mientras se lava los dientes y suena la canción “Put your head on my shoulder”. Después se acerca a la cámara y aparece el filtro rojo en el que se ve su silueta mientras ella realiza movimientos lentos y sensuales portando aparentemente un bikini.

Thalía en la segunda parte del reto "Silhouette Challenge". Captura de video

¿Por qué el “Silhouette Challenge" es peligroso?

Cantantes y famosos influencers se unieron al reto "Silhouette Challenge", sin embargo, algunos expertos advirtieron que se está violando la privacidad de los usuarios con este desafío.

Ej Dickson, periodista de la revista Rolling Stone, señaló que esta es una violación a los términos de uso de diversas plataformas, y es que en YouTube circulan tutoriales en los que enseñan a los cibernautas a quitarle el filtro de luz roja a los videos del Silhouette Challenge.

“Obviamente, no hay enlaces, pero hay videos en todo YouTube que ofrecen tutoriales sobre cómo "eliminar" el filtro rojo para el Desafío de silueta de TikTok, en el que las mujeres bailan desnudas o parcialmente desnudas en silueta. Esta es una gran violación de consentimiento y YouTube debería eliminarlos lo antes posible”, escribió la periodista.

AG