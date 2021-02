¿Cómo hacer el Silhouette Challenge de TikTok paso a paso?

Un nuevo reto viral se apoderó de TikTok y se trata del Silhouette Challenge que cautiva a los usuarios con siluetas sensuales en la oscuridad.

El Silhouette Challenge de TikTok consiste en que buscar como escenario el marco de alguna puerta y luego los usuarios tienen que grabarse con las luces encendidas con ropa un poco floja y bailar al ritmo de la canción “Put you head in my shoulder”.

Después los cibernautas de TikTok tienen colocarse en el marco de la puerta y posar con un filtro en blanco y negro que resalte la silueta de su figura, mientras usan ropa muy ajustada.

Miles de usuarios e influencers ya se sumaron al reto de Silhouette Challenge, sin embargo, todavía hay quienes no saben cómo poner el filtro de color rojo para lograr el efecto que aparece en los videos de TikTok.

Sigue estos pasos para lograr el Silhouette Challenge de TikTok: