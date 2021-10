The Last of Us: filtran VIDEOS del set con Pedro Pascal y Bella Ramsey como Joel y Ellie

No cabe duda de que “The Last of Us” de HBO es una de las series más esperadas de los últimos tiempos y que los fans están ansiosos por ver la adaptación del videojuego en sus pantallas. No obstante, el proyecto se ha mantenido muy hermético… hasta ahora que se filtraron videos del set.

Los videos que se han viralizado en redes sociales muestran a Bella Ramsey y Pedro Pascal caracterizados como Ellie y Joel, mientras atraviesan una recreación del mundo devastado por un hongo.

Los clips también muestran a la actriz Anna Torv como Tess, lo cual significa que se están rodando escenas de la primera parte de “The Last of Us”.

“The Last of Us” cuenta la historia de Joel y Ellie, quienes deben atravesar un Estados Unidos devastado por la pandemia del hongo Cordyceps, para encontrar una cura al mal que convierte a las personas en caníbales e híbridos grotescos.

Hasta el momento HBO no ha anunciado la fecha de estreno de la serie de “The Last of Us”, pero fans esperan que sea lanzada en 2022.

