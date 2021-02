The Weeknd: los mejores MEMES del show de medio tiempo del Super Bowl 2021

The Weeknd deleitó en el show de medio tiempo del Super Bowl 2021, en el que interpretó temas como "The Hills" "I feel it coming", "Save your tears” y "Earned It".

Tras su presentación en la cual usó todos los elementos del Estadio Raymond James, se volvió viral en Twitter, donde los usuarios han reaccionado con memes, algunos de ellos haciendo referencia a Daft Punk, que esperaban que compartiera escenario con el cantante canadiense.

También a través de los memes han expresado si les gustó o no el show de medio tiempo de The Weeknd.

Aquí los mejores Memes del show de The Weeknd

Lo comparan con Kalimba. Captura de pantalla

Se burlan de uno de los momentos del show de The Weeknd. Captura de pantalla

Lo comparan con Bob Esponja. Captura de pantalla

Recuerdan la supuesta cirugía que se hizo. Captura de pantalla

Con The Weeknd recuerdan sus clases en línea. Captura de pantalla

Los que se aburrieron con el show de The Weeknd. Captura de pantalla

Lo comparan con otros artistas. Captura de pantalla

Los que esperaban ver a Daft Punk. Especial

