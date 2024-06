Así tocó la guitarra Michael J. Fox, de 'Volver al Futuro', con Coldplay en Glastonbury (VIDEO)

La noche de este sábado 29 de junio acaba de pasar a la historia de la música para aquellos amantes de la cultura popular retro, pues Michael J. Fox, el icónico Marty McFly de la mítica saga “Volver al Futuro”, reapareció y subió en silla de ruedas a tocar la guitarra junto con Coldplay en el festival de Glastonbury 2024, en Inglaterra.

Cabe recordar que Michael J. Fox fue diagnosticado con Parkinson en 1991, pero lamentablemente empezó a sentir los síntomas un año antes cuando se encontraba filmando “Doc Hollywood”, lo cual lo devastó haciéndolo caer en el alcoholismo como una forma de huir de la enfermedad, la cual ha deteriorado brutalmente su salud.

No obstante, el famoso decidió dejar las bebidas alcohólicas y buscar ayuda. Fue hasta 1998 cuando hizo pública su enfermedad y en el año 2000 creó una fundación llamada "The Michael J. Fox Foundation" para ayudar a la investigación sobre el Parkinson.

no te pierdas: Dave Grohl de los Foo Fighters se BURLA de Taylor Swift en pleno concierto | VIDEO

Ahora, el querido Marty McFly sorprendió a todos al aparecer en silla de ruedas sobre el escenario de Coldplay y en todo momento se le vio animado. Se puso a tocar la guitarra durante la canción “Fix You”, una de las más populares de la banda británica.

Chris Martin lo alentaba diciéndole “Go, go, Go Johnny, go, go", lo cual es una referencia al coro de “Johnny B. Goode” de Chuck Berry, la cual el actor tocó en “Volver al futuro” y que es una de las escenas más icónicas del cine.

Asimismo, el actor también se sumó en la canción “Humankind”, convirtiendo la presentación de Coldplay en lo que los fans califican como uno de los mejores momentos de la agrupación británica de rock, la cual sigue con su gira "Music of the Spheres World Tour" y que este 2024 los va a llevar por Europa.