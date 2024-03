El triste VIDEO en el que Nicandro Díaz expuso que no se llevaba bien con sus hijos

A poco más de una semanas de la muerte de Nicandro Díaz González, sigue la polémica entre su familia y su novia Mariana Robles.

Pues los hijos del productor de telenovelas han dejado claro que no quieren a Mariana Robles, y hasta Victoria, la hija de Nicandro mandó un contundente mensaje en redes sociales para advertir a los usuarios de Internet que no crean en lo que la actriz dice en las entrevistas.

Mariana Robles ofreció una entrevista a Maxin Woodside y ahí señaló que no asistió al funeral de Nicandro Díaz porque la familia le pidió que no fuera, aunque no se quiso referir a nadie directamente, los cibernautas mencionan que habrían sido los hijos del productor de telenovelas.

¿Nicandro Díaz González se llevaba mal con sus hijos?

En redes sociales circula un video en el que deja en evidencia que Nicandro Díaz González no se llevaba bien con sus hijos.

Maxine Woodise publicó un video que el productor subió a sus redes sociales antes de morir en el que se le escucha decir que los hijos son malagradecidos.

“Los hijos son a veces malagradecidos, no sé si somos, pero bueno, luego hablamos”, señaló el productor de telenovelas en el video.

Nicandro Díaz Tenia problemas con sus hijos pic.twitter.com/7U67u00CSt — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) March 26, 2024

Mariana Robles señaló en la entrevista con Maxine que ella y el productor tenían planes de vivir juntos con sus hijas, pues según la actriz Victoria había regresado de vivir en el extranjero y llegó a la casa de ellos.

Por lo que planeaban vivir en un inmueble más amplio, porque además, también se quedaría con ellos la hija de Mariana, señaló que para romper la tensión, una semana antes del accidente se fueron de viaje a Acapulco para presentar a las hijas de ellos y que pudieran generar una mejor convivencia.

Sin embargo, parece que los hijos de Nicandro no estaban de acuerdo con esta relación y tampoco con la versión del accidente, pues se dice que los hijos del productor pidieron una investigación exhaustiva del incidente en el que perdió la vida el productor.