Tunden a Carlos Ballarta por hacer chiste de niños con SIDA (VIDEO)

El standupero Carlos Ballarta desató la polémica en las redes sociales, por un chiste que hizo en su especial de comedia de Netflix en el que habla de los niños y las personas con SIDa.

Todo comenzó porque un usuario de Internet realizó un hilo de Twitter en el que explicó por qué estaba en desacuerdo con el chiste de Carlos Ballarta. “Hola Netflix tuve un trago amargo al ver el show de Carlos Ballarta, donde hace un chiste ofensivo, insensible y estigmatizante”, empieza la narración.

El chiste de Carlos Ballarta dice lo siguiente: “¿Alguna vez han pesado que, si te da SIDA de niño, ya no te va a dar de grande? Básicamente, porque no llegas a grande, es aes la razón principal. Espero que no haya nadie con sida presente esta noche. Y si sí los hay no me dejarán mentir. Me darán toda la razón”.

Acusan a Carlos Ballarta de burlarse de niños con SIDA; piden cancelarlo de Netflix pic.twitter.com/BQ3iKn6CVM — Fernando Diaz (@fdiaz2050) October 31, 2022

La persona que se manifestó en contra de este chiste es porque dijo: “Las personas con VIH vivimos un proceso que muchas veces no es nada fácil, cuando recibimos nuestro diagnóstico, aún en estos tiempos con tantos avances, porque sigue viva la imagen de los primeros 20 años de esta pandemia, que fueron los más crueles por la cantidad de muertes.

Asimismo, aseguró que “Muchxs niñxs con VIH, hoy son adultos, son padres o madres de familia con hijxs sin VIH, por lo que el comentario del standupero resulta todavía más grave”.

Ojalá puedan establecerse canales de comunicación para sensibilizar al standupero y evitar estos comentarios. — Dosveceslopez 👁️🏳️‍🌈🧱 (@DosvecesLopez) October 31, 2022

Carlos Ballarta divide opiniones por su chiste en especial de Netflix

Este hilo de Twitter desató la polémica en redes sociales, porque algunos usuarios expresaron su apoyo al cibernauta inconforme.

“Pues el problema es que de esta forma, refuerza estigmas y desinforma sobre el VIH”, “El problema del ‘chiste’ de Carlos Ballarta, es esto: El estigma y la desinformación y la discriminación”, escribieron algunos usuarios.

Pues el problema es que de esta forma, refuerza estigmas y desinforma sobre el VIH 🤷🏽‍♂️ a pesar de ser "Humor Negro" — fantasiosa (@Tezcatli88) October 31, 2022

Otros más defendieron al comediante Carlos Ballarta y pidieron no ver el especial de Netflix si son sensibles al humor que maneja el standupero.

“Carlos Ballarta se ríe hasta de sí mismo… por favor… ¿Qué parte de que es HUMOR NEGRO no queda entendida?”, “¿Qué crees? El humor de Carlos Ballarta es ofensivo, la solución, no lo veas”, defendieron los usuarios.