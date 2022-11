Tunden a José Joel por cantar "feo" tema de José José: "Deja en ridículo a su padre" (VIDEO)

José Joel, hijo de José José, fue captado cantando y bailando en un evento el tema “Lo que no fue no será”, sin embargo, los usuarios aseguraron que la cantó feo y lo tundieron en críticas.

La cuenta de Twitter @YoZhoy publicó el video en el que se ve a José Joel en una fiesta cantando el tema que hiciera famoso su papá José José. Sin embargo, lo que llamó la atención es que la canción la interpretó en una versión de salsa.

#JoseJoel dándolo todo🙄tal parece que en vez de homenajear a su padre , su fin es : DEJARLO EN RIDICULO🧐… estaba briago o qué ? 👀🙄🤷🏻‍♀️😬🙊 #JoseJose #AnelNoreña zaaas 🐍🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/yjfhiXHESA — JUANGABRIELA☠️JACKSON 🔴 (@YoZhoy) November 6, 2022

te puede interesar ¡El drama familiar sigue! José Joel está peleado con Anel porque no quiere a su esposa

En el video más de un minuto se ve a José Joel bailando y cantando, incluso anima al público a que canten con él la parte del estribillo de la canción.

Tunden a José Joel por cantar canción de José José

Los usuarios de Internet se fueron contra Josél Joel con duras críticas, aseguraron que el hijo de José José en lugar de homenajear a su padre, lo deja en ridículo.

Otros más le dijeron José Joel que debería de haberse dedicado a otra cosa que no fuera la música. “Si lo ve José José se vuelve a morir, con todo respeto José Joel no canta nada”, “La neta se ha de estar revolcándose en su tumba mi príncipe adoraderrimisimo, que feo que nadie le diga que no tiene talento, aferrado a ser como su papá”, “Ni en el karaoke cantan tan feo”, “Por qué insistir en algo que no se le da”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

Hubo otros que lo defendieron y aseguraron que el hijo de José José está trabajando de forma honrada. “Pues está trabajando como puede y se lo dan sus habilidades pero está ganando dinero honestamente”, escribió un usuario en Twitter.