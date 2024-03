Tunden a Kim Kardashian por hacer un chiste sobre la "desaparición" de Kate Middleton

Kate Middleton impactó al mundo entero al revelar este viernes que tiene cáncer. La noticia se dio después de que hubieran grandes especulaciones sobre su desaparición pública tras una cirugía abdominal, en dónde el público comenzó a inventar teorías cada vez más enloquecidas respecto a que pudo haberle sucedido a la princesa de Gales.

Antes de saber la trágica noticia sobre su salud, la cuestión se había convertido prácticamente en un meme de internet. Quizás ese fue el motivo por el cual Kim Kardashian no vio mal el comentar con gracia una publicación en Instagram donde hace referencia a la desaparición de Kate Middleton, lo cual, con la nueva información, no sentó nada bien a los usuarios de redes sociales.

¿Qué dijo Kim Kardashian sobre Kate Middleton?

Kim Kardashian publicó hace un par de días una serie de fotos en Instagram donde posa en su mansión y afuera de su camioneta; como leyenda, colocó "En mi camino a encontrar a Kate" en referencia a la supuesta desaparición de la princesa de Gales. La publicación permanece hasta el momento en las redes sociales de la famosa.

Tras la aclaración de la integrante de la Familia Real Británica, quien confesó tener cáncer, aunque no especificó el tipo, las bromas referentes a dónde se encontraba y qué le sucedía dejaron de ser graciosas para el público; si bien algunos borraron las referencias al tema, Kim Kardashian dejó la publicación igual, ante lo cual los comentarios negativos no tardaron en surgir.

Kim Kardashian bromeó sobre la supuesta desaparición de Kate Middleton. Foto: Instagram

"Creo que una disculpa es necesaria", "tu caption no tiene gracia", "espero que te disculpes públicamente con la princesa de Gales" y "respetuosamente, jamás vengas al Reino Unido" fueron algunos de los comentarios con los que llenaron la publicación de la socialité americana.

En su publicación más reciente, Kim Kardashian publicó una foto de un arcoiris entre nubes y puso el emoji de un trebol de cuatro hojas como descripción. En esta publicación, no faltaron de nueva cuenta los mensajes en contra de la empresaria sobre su comentario referente a Kate Middleton: "¿Dónde está Kate? Oh sí, la disgnosticaron con cáncer. Buena esa Kim", "¿Dónde está la disculpa a Kate?" y "Discúlpate" fueron algunos de los mensajes en su publicación. Hasta el momento, la famosa no ha hablado al respecto.