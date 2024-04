La última entrevista de Kurt Cobain a 30 años de su muerte: 'Nunca fui más feliz en mi vida'

Un 5 de abril de 1994 encontraron el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, vocalista de la banda de grunge Nirvana, junto a una nota de suicidio dirigida a su amigo imaginario de la infancia, Boddah, una escopeta y una sobredosis de heroína en el cuerpo. Fue unos meses antes que el cantante había ofrecido su última entrevista oficial a David Fricke, del medio Rolling Stone, después de su concierto en el Aragon Ballroom de Chicago.

Durante su fugaz vida en la fama, Kurt Cobain fue conocido como un artista que odiaba el estrellato, así como su vida. Sin embargo, durante aquel último encuentro con los medios, el famoso confesó que “nunca había sido más feliz en su vida” y aseguró ser “un tipo mucho más feliz que lo que piensa mucha gente”.

Asimismo, Cobain se había dicho limpio de heroína, la droga que lo acompañó en su muerte y sobre la cual se había declarado adicto el año anterior a la entrevista. El artista había mejorado su dieta y ahora llevaba una medicación diferente, lo cual lo llevó también a mejorar su salud digestiva, pues su tracto estaba en camino a recuperarse.

¿Kurt Cobain trató de quitarse la vida en algun punto?

Cuando se le cuestionó a Kurt Cobain si en algun momento sus malestares mentales o físicos le hicieron pensar en quitarse la vida, él respondió "Durante los cinco años en que estuve con el dolor de estómago sí llegué a pensarlo. Quería matarme cada día. Y estuve cerca de hacerlo muchas veces. Siento decirlo tan directamente. Había momentos en las giras en que me retorcía en el suelo vomitando aire, porque ni el agua me aguantaba en el estómago, y en 20 minutos tenía que estar sobre el escenario. Cantaba y tosía sangre. Ésa no es forma de vivir la vida. Me gusta hacer música, pero algo no iba bien. Así que decidí automedicarme"

¿Por qué Kurt tenía armas en la casa?

El año anterior, su esposa Courtney Love, acusó a Cobain por violencia doméstica y señaló que el artista tenía un arma en casa. Sobre el porqué, el artista aseguró: "Es por protección. No tengo guardaespaldas [...] Tenemos un sistema de seguridad. De hecho, mantengo cargada una de las pistolas, pero la guardo a salvo, en una caja en lo alto de una estantería. Es imposible que Frances la alcance. También tengo un rifle M16. Es muy divertido disparar con ella. Es el único deporte que me gusta".

Kurt Cobain aseguraba estar en un buen punto de su vida

"El último año y medio me liberé de mucha presión", aseguró el cantante durante su última entrevista "Sigo fascinado." asegura y señala las razones por las cuales se había sentido mucho mejor "Sacar este disco. Mi familia. Mi hija. Conocer a William Burroughs y grabar algo con él".

"Cosas pequeñas que a nadie le importarían", continúa. "Y tiene mucho que ver con esta banda. Si no fuera por esta banda, todas esas cosas no habrían ocurrido. Estoy muy agradecido. Cada mes llego a conclusiones más optimistas".

El artista también habló respectó a cómo fue el adaptarse a la fama, pues en el pasado, Cobain dejó en claro que jamás fue algo que deseó tener: “Fue tan rápido y explosivo” recordaba con la voz dormida que lo caracterizaba "No sabía cómo manejarlo. Si hubiera un curso de Rockstar 101, me hubiera gustado tomarlo."

"Nunca quise cantar", insistía Kurt. "Yo sólo quería tocar la guitarra rítmica. Esconderme atrás y simplemente tocar. Pero durante esos años de la secundaria en los que tocaba la guitarra en mi habitación, tenía al menos la intuición de que debía componer mis propias canciones."

Las últimas palabras de Kurt Cobain, su carta de suicidio

Meses después de la entrevista, Kurt Cobain apareció en su casa, muerto, después de haber salido de un centro de rehabilitación tras sufrir de una recaída y llevar un par de días desaparecido. En la carta, explica con una letra ajustada que "necesitaba estar un poco anestesiado para recuperar el entusiasmo que tenía cuando era un niño" y confiesa "desde los siete años odio a la gente en general… Solo porque parece que a la gente le resulta fácil relacionarse y ser comprensiva" y se llama "una criatura voluble y lunática" que ha perdido la pasión.

Finalmente, Kurt Cobain hace ua petición directa a su esposa: "Por favor, Courtney, sigue adelante por Frances, por su vida que será mucho más feliz sin mí. Las amo. ¡Las amo!"