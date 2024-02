Así fue la última vez que AC/DC vino a México hace 15 años | VIDEOS

AC/DC es una de las bandas más legendarias de la música y los fans esperan que regresen a México, luego de 15 años de su última visita a nuestro país.

La banda liderada por el guitarrista Angus Young ofreció un majestuoso concierto en el Foro Sol en noviembre de 2009. La banda trajo a México su gira Black Ice World Tour, en ese entonces los mexicanos tuvieron la oportunidad de ver por última vez a Malcolm Young, quien falleció en noviembre de 2017.

En aquél emblemático concierto AC/DC interpretó algunos de sus más grandes éxitos como Rock and roll Train, Hell ain’t a Bad Place to be, Dirty Deeds done Dirt Cheap, Anything Goes, Shot Down in Flames y por supuesto que no faltó su legendario tema Back in black.

Angus Young cautivó a los fans con su famoso pasito mientras tocaba la guitarra y tocó un sublime solo durante 15 minutos, mientras que Brian Johnson dio muestra de su poderosa voz en cada tema, uno de los favoritos fue Hells Bells.

Otros de los temas que AC/DC interpretó fueron Thunderstruck, Shoot to Thrill, War Machine y la emblemática y explosiva T.N.T., tampoco faltaron Let there be Rock y Highway to Hell.

AC/DC ofreció en ese entonces un show vibrante que puso a rockear a todos los fans mexicanos, se espera que se pueda repetir la hazaña este 2024, o quizá en 2025, y que los rockeros mexicanos vivan una noche inolvidable.

¿AC/DC vendrá a México este 2024?

Si AC/DC viene a México esta sería la tercera vez que pisarían tierra azteca, ya que su primera visita fue en 1996 y la segunda en el 2009.

La banda de hard rock publicó este 12 de febrero las fechas de su nueva gira Power Up, la cual se llevará a cabo en el verano de este 2024, por ahora solo visitará países como Alemania, Italia, España, Bélgica, Irlanda, entre otros. La gira por Europa se acaba el 17 de agosto.

Pero todavía hay una esperanza de que la banda anuncie nuevas fechas y sean shows para Latinoamérica en la segunda mitad del año.