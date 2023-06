Vanessa Claudio y Uriel Estrada son captados cariñosos y tomados de la mano (VIDEO)

Vanessa Claudio y Uriel Estrada cada día encienden más los rumores de su romance en “Al Extremo”, y ahora los fans perdieron la cabeza pues los conductores fueron captados de la mano de manera muy cariñosa y de ensoñación.

Cabe recordar que la puertorriqueña que ha sido criticada por sus presuntas operaciones estéticas ha sido relacionada sentimentalmente con el presentador de TV Azteca, por la manera en la que es su química y porque han tenido actitudes propias de una pareja y no de compañeros de trabajo.

Uriel Estrada. Especial

Vanessa Claudio regresó a México y a la televisora del Ajusco en 2022 tras una temporada en Telemundo. En su retorno a TV Azteca, la modelo se incorporó al programa “Al Extremo”, el cual aporreantemente encontró un amor como ningún otros.

no te pierdas: FOTO | Vanessa Claudio presume su impactante figura sin ropa al salir de bañarse

Oficialmente, tanto Vanessa Claudio como Uriel Estrada están solteros, por los que los fans les exigen que se den una oportunidad en el amor y entablen una relación amorosa, que desembocará en algún punto en el llamado “sin respeto”.

Vanessa Claudio. Especial

Ahora, se viralizó en redes un video en el que Vanessa Claudio le agarra la mano a Uriel Estrada con mucho cariño y romance, casualmente ante las cámaras de “Al Extremo” y completamente en vivo, como dando a entender que marcaba territorio y que su compañero es su hombre.

"Jajajajaja y Uriel baja la cara porque no lo podía creer … yo lo vi en vivo nadie me contó!", " Awwww si me emocioné. Hay progreso ahí heee, Uri como que no vio venir eso", "Sigamos orando, esto va muy bien", "Le hacen de emoción ya qué anden", "Aawww por fin una muestrita de cariño, porq desde ayer se veía q el andaba muy serio con Vane" y "Se ve que se gustan hay atracción ya sean novios hacen bonita pareja", fueron algunos de los comentarios.