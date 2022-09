Así se veían los integrantes de Grupo Firme antes de ser famosos; Eduin Caz luce irreconocible (VIDEO)

Grupo Firme es la banda del momento, además de que se consolidó como una de las agrupaciones más grandes de México al romper el récord de asistencia en el Zócalo de la Ciudad de México con 280 mil personas.

Sin embargo, Eduin Caz y todos los integrantes de Grupo Firme lucían totalmente diferentes hace unos años cuando apenas empezaba la banda.

En YouTube se difundió una grabación casera en la que se puede ver a la banda ensayando en el patio de una casa.

En la red social también hay otras grabaciones de los inicios de Grupo Firme y se puede ver que datan del año 2010, cuando la banda tenía pequeñas presentaciones.

Eduin Caz ha ofrecido algunas entrevistas en las que ha revelado que se subía a los camiones a cantar para llevar un poco más de dinero a la escuela a la que asistía a Tijuana. “Y no me avergüenza decirlo; no éramos la familia más pobre del mundo, pero lujos y dinero no teníamos”, dijo el cantante en una entrevista.

En otra entrevista, Eduin Caz señaló que vendía ropa en el tianguis, cuando el Grupo Firme aún no despegaba y tenía que mantener a su familia.