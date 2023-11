¿Verónica Castro está desaparecida en Acapulco tras huracán Otis? Esto se reveló

Los fans de las telenovelas están completamente preocupados y consternados, pues se ha afirmado que Verónica Castro se encontraba en Acapulco cuando el huracán Otis arrasó con el puerto, por lo cual podría estar presuntamente desaparecida.

Y es que la famosa mamá de Cristian Castro no ha dado señales de vida en sus redes sociales, lo cual tiene a sus fans con “el Jesús en la boca”, pues están temiendo lo peor, ya que la última publicación de Verónica fue el 20 de octubre, cinco días antes de que Otis borrara Acapulco del mapa.

Después del paso del Huracan Otis no se sabe nada de #VeronicaCastro que vive en Acapulco. pic.twitter.com/rzqL2L3ePl — Laura Ubfal (@laubfal) November 1, 2023

Sumado a esto, diversos famosos que se encontraban en el puerto, o que tenían familiares ahí, rápidamente se manifestaron para dar señales de vida, algunos de ellos han sido Lety Calderón, El Costeño, Ingrid Martz y Margarita Portillo, la viuda de Andrés García, quienes han lamentado que perdieron sus patrimonios.

Por ello, los fans de la Vero le han pedido que se manifieste en sus redes para así saber si está viva o muerta.

"Sé que la comunicación no está disponible, pero háganos saber que se encuentra bien tan pronto como pueda. Te amamos Verónica", "Creo que usted tiene su casa en Acapulco, espero que estén muy bien", y "Espero se encuentre bien, tiene mucha gente preocupada por usted... Dios la bendiga", le han comentado en sus redes.

Oigan, Verónica Castro seguía en Acapulco? pic.twitter.com/b7tsFQivhB — 🌈 La señorita sonrisas ♫ (¯`◕‿◕´¯) ♫ (@PaolaSnow19) October 26, 2023

Ante ello, una periodista de chisme llamada María Luisa Valdés “Maguicha” anunció en sus redes que ella estuvo en contacto con Verónica Castro y que está en condiciones de informar que sí sigue con vida.

"Verónica Castro NO está desaparecida, gracias a Dios no está a en Acapulco en el momento del huracán y se encuentra bien", comunicó Maguicha compartiendo una captura de su chat con la Vero… aunque podría ser falso, pues no hay certeza de saber si ese realmente es el teléfono de la actriz.