El Costeño revela que su familia tuvo que saquear en Acapulco por Otis para comer: 'nos duele'

El comediante Javier Carranza, conocido como El Costeño, rompió el silencio y reveló que su familia se vio obligada a participar en los saqueos en Acapulco para poder comer, cosa a la que se vieron obligada por la devastación causada por el huracán Otis.

Así lo reveló El Costeño al programa “De Primera Mano”, emisión ala que también le contó que su restaurante Siete leguas fue pérdida total.

"Acabo de colgar con uno de mis cuñados para que me dijeran cómo están. Por fin me pude comunicar la familia y me dicen que la casa de mi mamá esta devastada, la casa de dos de mis hermanos está devastadas, solamente una casa de uno de mis hermanos tuvo daños menores”, señaló el comediante… Bendito sea Dios, de ahí no pasó", señaló.

El Costeño agregó apenado que su familia tuvo que recurrir a saqueos y la rapiña para poder tener algo que comer y sobrevivir pues técnicamente está varados.

"Con mucho dolor veo que la gente aprovecha este momento para hacer rapiña… puedo entender la necesidad, mi cuñado me dice ‘perdón, tuvimos que ir a una tienda de autoservicio a sacar comida porque no sirven los cajeros, no aceptan pagos con tarjeta, no hay nada para comprar, tuvimos que ser parte de este tumulto de ir a agarrar comida para sobrevivir estos días’", lamentó.

Finalmente, El Costeño dijo comentó que está organizando una colecta de víveres y alimentos para los afectados de Acapulco: "Yo ahí nací, es mi tierra, nos duele a todos... veo muchas muestras de dolor y de solidaridad. Acapulco es muy querido y muy amado. Verlo así de lastimado y herido cala profundamente".

Otis deja 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas

El Gobierno de México informó que el huracán Otis dejó un saldo de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas a su paso por Guerrero: "Lamentablemente se recibió el reporte por parte del Gobierno del estado y del gobierno municipal del reporte de 27 personas fallecidas y 4 desaparecidas", dijo Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, en el reporte del Gobierno federal en Palacio Nacional durante la conferencia mañanera.

La secretaria afirmó que el Gobierno federal está pendiente de brindar la ayuda a los damnificados por el fenómeno meteorológico.

DGC