VIDEO | Ángela Aguilar llora por las duras críticas y odio que recibe en redes sociales, revela Pepe Aguilar

Ángela Aguilar ha sido duramente criticada desde hace varios años en redes sociales, después de que hiciera un comentario respecto a su ascendencia argentina, cosa que no caló muy bien entre el público mexicano, ya que la famosa y su familia han hecho carrera a través de la música regional.

Pepe Aguilar, el padre de Ángela, explicó durante una reciente entrevista qué tipo de estragos ha dejado en la joven todo el odio que recibe día con día y que parece no tener fin, sobre comentarios que parece que estarán presentes a lo largo de su vida.

El cantante confesó que su hija ha llorado por todo el odio que recibe, ya que cabe destacar que es bastante joven, aunque las redes sociales no perdonan sin importar la edad.

Pepe Aguilar asegura que a su hija le duelen las críticas en redes sociales

Fue en una entrevista con Yordi Rosado donde Pepe Aguilar confesó de qué manera ha tratado de ayudar a su hija, Ángela Aguilar, para defenderla y apoyerla contra el odio a nivel nacional, tras darse cuenta de que sí era doloroso para ella.

"Una vez y eso hace poquito (la vió llorando), decía la que le valía gorro y hasta esa vez que lloró me di cuenta que no" confesó el famoso, quién señala que el llanto fue causado por los duros comentarios que recibe bastante seguido la joven a través de redes sociales.

Para tratar de ayudarla, Pepe Aguilar le dijo a su hija que debía de tomar las críticas "de quién vienen" y le recalcó que no importan demasiado las opiniones de personas a las que ni siquiera conoce.

"Lo dije desde principio, claro te duele, ves unos comentarios que por qué hablan así de tu hija. Si me dices algo a mí en redes me da risa, porque las cosas se toman de quien viene y no conozco a quién me está diciendo eso, pero su opinión son como las nachas, todo el mundo tiene uno" aseguró en una reflexión donde incluyó cómo se siente él sobre todo el odio que recibe su hija.

Además, le ha dejado claro que lo mejor que puede hacer es concentarse en ella y en hacer buena música.

En ocasiones anteriores Pepe Aguilar ha tratado de defender a su hija y de ayudarla a sobrepasar el odio que recibe en redes sociales; sin embargo, en cada intento, el público no reacciona de la manera en la que a él le gustaría, pues se sabe que Ángela Aguilar aún no es perdonada por los mexicanos.