Critican a Ángela Aguilar por su look en los Premios Lo Nuestro: 'insoportable y aseñorada'

Ángela Aguilar sigue siendo detestada por los fans mexicanos, pues en esta ocasión la gente la criticó por el nuevo look con el que decidió asistir a los Premios Lo Nuestro 2024, asegurando que no le queda y que se veía mal.

Cabe recordar que Ángela Aguilar no es querida por los fans mexicanos desde que afirmó que tenía raíces argentinas, lo cual la gente afirmó que era una alta traición hacia la nación que decía que era su segunda patria, pues ella es estadounidense. Desde entonces, la gente le tira hate por todo lo que hace y la cuestionan por la apropiación cultural que comente al lucrar con la cultura mexicana, cuando ella misma reconoció que no tenía la nacionalidad.

Ahora, a través de redes sociales comenzaron a circular varios de la participación de Ángela Aguilar en la alfombra roja de los Premios Lo nuestro 2024. Ahí la hija de Pepe Aguilar lució un vestido blanco con listones negros muy coquette; sin embargo, lo que se llevó las miradas fue su cabellera, la cual ya se dejó crecer y le llega hasta los hombros.

Como era de esperarse, los fans buscaron qué criticarle y decidieron centrarse en su lacia cabellera, la cual aseguraron que no le quedaba con su cara y que la hacía ver como una señora.

“No me gusta cómo se ve con ese cabello largo”, “Se ve rarita como que no le va”, “Además de insoportable, ahora se ve toda aseñorada”, “Se parece a chelita”, “Ahora si se parece a la de la rosa de Guadalupe”, “Majo Aguilar es un millón de veces más guapa que esta argentina”, “Es como la hija no deseada de Yuridia y Anabel la muñeca”, “Su peor enemigo la vistió” y “Ojalá sea peluca porque no le queda”, le dijeron a la famosa.