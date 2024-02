Ángela Aguilar afirma que las canciones actuales estás 'denigrando a las personas'

Ángela Aguilar no sólo comete apropiación cultural al lucrar con la cultura mexicana siendo ella gringa y argentina, sino que ahora resulta que también es teniente en la policía de la moral, pues la nepo baby de Pepe Aguilar afirmó que las canciones están "denigrando a las personas".

Ángela Aguilar asistió al programa de radio que conduce Angélica Vale en Estados Unidos, su país natal y de residencia, y ahí afirmó que su nuevo disco de boleros es moralmente superior a la música de otros artistas, pues "ya las canciones de ahorita están muy mal".

Como era de esperarse de una señora de derecha y persignada, Angélica Vale le respondió: "Amo que lo diga una niña de 20 años, amo que lo diga ella y no yo".

Ángela Aguilar agregó que cada vez que le sale una canción así "me siento como que estoy haciendo mal y lo quito si me sale en Instagram".

"Y no porque soy persignada. O sea, entiendo que la juventud quiere expresarse de alguna forma, pero esto no es expresión, estamos denigrando a las personas, a las sexualidades, a las mujeres, a los hombres", añadió.

no te pierdas: Ángela Aguilar presume su look y le dicen que se parece a Pati Chapoy | VIDEO

Por ello dijo que los boleros eran mejores: "Qué padre poder escuchar una canción que no tengas que sentirte mal de enseñársela a tu abuelita, y son canciones completamente genuinas, que fueron escritas con amor".

Y entonces, la gringa-argentina seguía y seguía: “a esta nueva generación le hace falta un poco de tranquilidad, de amor e inocencia; lo más padre de enamorarte es la inocencia de la ilusión, y creo que por estas canciones se nos está quitando".

Tras ello, Ángela Aguilar sugirió que su ideología musical podría ser producto de influencias de sus padres, pues dijo que cuando escuchan las canciones “inmorales”: “veíamos los videos, y decíamos '¿Qué es esto?', y no por mí, yo no me sorprendo, sino por mis primos que tienen 11 o 12. ¿Cómo están escuchando eso?".

Finalmente, Ángela Aguilar sugirió que Benito, el conejo malo, hace música denigrante: "Todo el amor a Bad Bunny, nada más que siento que esa música es para más grandes, no siento que lo deberían escuchar niños que ni siquiera han terminado la prepa. Pero ese es mi punto de vista".