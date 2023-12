Fans perdonan a Ángela Aguilar por su espectacular vestido de lunares: 'los genes de la abuela'

No cabe duda de que Ángela Aguilar se ha ganado el repudio de los fans mexicanos por afirmar que tiene sangre argentina y decirse muy mexa cuando en realidad es una gringa que nunca ha vivido en el país, pero los fans tuvieron que concederle el perdón momentáneo debido a que los dejó con la boca abierta con un espectacular vestido que presumió.

Y es que a través de sus redes sociales, Ángela Aguilar compartió un video en el que se deja ver con uno de los atuendos con los que decidió cerrar el año 2023, el cual no pasó para nada desapercibido.

Y es que la hija menor del nefasto de Pepe Aguilar dejó a todos con el ojo cuadrado con su despampanante vestido rojo de lunares blanco, extremadamente ajustado, que sacó a relucir lo que los fans están llamando una "una cinturita de avispa".

De acuerdo con Ángela Aguilar, ese look va a formar parte de algo que va a lanzar en febrero, por lo que le pidió a sus seguidores de todo el mundo, especialmente los argentinos, que estén al pendiente de sus redes para ver lo que les mostrará.

"Pruebas de vestuario con mis queridos @iann_dey • Les tengo una sorpresa en Febrero…", escribió la famosa cantante y nepo baby en su post en las redes sociales.

Sumado a eso, Ángela Aguilar señaló que para iniciar bien el año siempre hace un ritual que heredó de su abuela, misma figura a la cual sus fans le están atribuyendo su belleza: ''Yo no sé, pero yo me pongo todos los calzones, o sea mi abuela me dice que tengo que poner el verde, el rojo para el amor...”.

Como era de esperarse, la gente le dejó diversos comentarios a Ángela Aguilar, que celebraron su belleza, como: “los genes de la abuela están bien bonitos”, “te perdonamos tantito sol por cómo se ve esa vista de atrás” y “ qué bella muchachada”, le dijeron.