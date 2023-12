Pepe Aguilar hace transmisión ebrio y enojado dice que es 'argentino' (VIDEO)

Pepe Aguilar y su “linaje” cada vez generan más polémica y repudio entre los fans de la música mexicanos, pues cada vez emiten declaraciones que los internautas consideran desafortunadas y fuera de lugar.

Y en esta ocasión Pepe Aguilar desató polémica en redes al hacer una transmisión en vivo en la que estaba en estado de ebriedad, en la que completamente fúrico y alterado le dijo a una fan que era argentino.

Cabe recordar que su hija Ángela Aguilar cayó de la gracia de los fans al afirmar que era de raíces argentinas y celebrarlo en sus redes, cosa que fue criticada por los fans, pues la cantante estadounidense siempre se había vendido como mexicana, lo que ocasionó que todos la señalaran de apropiación cultural y de mercenaria musical y de la cultura.

En su transmisión, Pepe Aguilar se grabo mientras ingería bebidas estupefacientes, momento que una fan aprovechó para preguntarle cuál era su nacionalidad, en referencia al escándalo que ha truncado la carrera de su hija.

"Van a ver a Pepe Aguilar borracho, así que no se pierdan amiguitos", dijo el cantante al inicio, antes de desatar su furia contra la chica que le preguntó de dónde era.

Pepe Aguilar no soportó y molesto comenzó a despotricar en contra de la fan: "Como les gusta el cuento, me cae de a madre. Más bien tú, ¿por qué te crees tarugadas?".

Tras ello, se declaró más argentino que Cazzu: "Por qué creen puras tarugadas de lo que les cuentan... ¿Argentino y qué? Pues todos somos de todos lados, por el amor de Dios, hombre", dijo.

“¿Cuál es la pinche diferencia de un argentino, con un mexicano, con un chino o con un inglés?. Por el amor de Dios. Todos somos hijos de Dios", añadió.

"Y aunque no hubiera pasado, se me hace una verdadera pendejad*. No de que me llegue sino de que perdamos energía en esas jaladas. O sea tus energías las gastas para decir esa pendejad* (...) Por eso estamos como estamos", remarcó el famoso con bebida en mano.