Ángela Aguilar afirma que varios cantantes 'no deberían cantar' y la tunden: 'tú eres una de ellas'

Ángela Aguilar volvió a ser humillada por los amantes de la música, pues la gringa más argentina atacó en una entrevista a diversos artistas diciendo que no deberían de cantar porque no tienen una “educación” artística como la suya, por lo que la gente le señaló que ella debería ya de concluir con su carrera musical, pues están hartos de su falta de humildad, soberbia y la apropiación cultural con la que lucra.

Ángela Aguilar fue a una entrevista a Exa FM, específicamente al programa de Jessie Cervantes, espacio en el que la nepo baby de Pepe Aguilar atacó a varios de sus colegas, afirmando que no son cantantes reales y que por ello no deberían de desempeñarse como tal.

"No deben de ser cantantes si no saben cantar, o sea a mí mis papás y mis abuelos me enseñaron que si voy a hacer algo, lo voy a hacer bien", inició en sus declaraciones la argentina que se apropia de la cultura mexicana para lucrar.

“Llevo tomando clases desde los 4 años, de ópera y así debe de ser porque el público se merece el respeto de poder estar arriba del escenario. Si ellos pagan un boleto es porque te quieren escuchar cantar en vivo y yo creo que gracias a ti se nota quien canta y quien no”, añadió la famosa, que desde hace tiempo ya no vende en México.

Como era de esperarse, Ángela Aguilar fue severamente criticada en redes sociales por las declaraciones que emitió en el programa de radio, por lo cual le pidieron de la manera más atenta que ya deje de cantar, no porque no esté preparada para ello, sino poque nadie en México la quiere escuchar.

"Le faltó la clase más importante: LA HUMILDAD", "También debe componer sus propias canciones y no hacer covers", "tú eres una de ellas, ya retírate", "Ay mi nepo baby, crees que todos pudieron permitirse clases de ópera en México?", "Ella se hunde sola ni cómo ayudarla" y “Ya lárgate a Argentina mi casi fría, a ver si en tu patria les alcanza para ir a uno de tus shows todos pedorros”, le dijeron.