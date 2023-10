VIDEO | Arcángel y Peso Pluma estrenan nuevo sencillo y así suena la canción

Arcángel, rapero estadounidense de ascendencia dominicana, lanzó un nuevo tema esta tarde titulado "La Chamaba". La canción es en colaboración con Peso Pluma, el ídolo de los corridos tumbados, con quien diversos artistas de distintos géneros se han atrevido a entrarle al género del regional mexicano.

"Dicen que el trabajo dignifica al hombre y a mí desde niño me gusta LA CHAMBA", aseguró el cantante a través de sus redes sociales. "¡Ya les dije cuál era mi deporte favorito y ese es trabajar por lo mío! No existe una raza más trabajadora que la latina, ¡y lo demostramos donde quiera que nos paramos!", apuntó Arcángel.

En el video del nuevo tema musical , aparece el actor Danny Trejo, popular por su papel de Machete. El histrión es estadounidense de ascendencia mexicana, y se ha popularizado por múltiples proyectos fílmicos.

Danny Trejo aparece con una indumentaria típica del norte del norte del país, con botas, camisa a cuadros y tejana, e interactúa con unos pequeños a los que les dice: "¿Te gustas mis botas, niño?, son asombrosas, ¿no? Cuando vienes desde abajo, tienes que estar dispuesto a sacrificar todo. Desde que soy niño me gusta la chamba".

¿Qué dice la letra de 'La Chamba'?

Güey, güey

Woh

(Soy un muchacho que viene de abajo)

Mi deporte favorito es hacer dinero

(No le temo al trabajo)



Ya

Yo trabajo y me busco lo mío

Okey, okey, okey, okey, jajajajaja

Ese es mi deporte favorito

Qué duro, qué duro





Yo soy un muchacho que viene de abajo (Ajá)

No le temo al trabajo

Es que me gusta la chamba

De niño le meto a la chamba

Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo



Es que me gusta la chamba (Ey)

De niño me tocó la chamba (Aja, ajá; sí)

Hey, desde que era menor (Oh)

Tengo cabro*** tirándome porque soy mejor (Mejor, ah, ey)

A mí nunca me importó nada, le metía a vapor (No, no, no; yey)

Ahora que soy mayor (¿Qué fue?)

Tengo a estos huelebicho' con sus perra' en calor

Haciendo que de ese totito le baje sudor



Le soplo el cul*** como si fuera un ventilador (Ah, wow; ¡uh!)

Empresario sin usar corbata (Yey)

Moviendo kilo' musicale' me puse en el mapa (Nope)

Me mantuve real y la calle tiene mi data

Saben bien lo que hicimo' los que no salieron rata' (Ey)

Yessir, tu gata se quiere mecer



Recuerda que mis shooters todo' tienen laser (Pew, pew, pew)

Full de sicario' va llena la Blazer

Te los damo' de lejo' como el de los Pacers

Vamo' al trabajo y la troca llena de gasolina (¡Wuh!)

Con el producto puro, directo de la colina

Se vende caro y se usa más que vitamina (Ey)

Sé que no es bueno, pero a los de la USA les fascina (¡Wuh!)





Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo

Es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba

Soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo (Ajá)

Es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba





Que-Que-Que me tiren me parece normal

Soy más rápido que ellos y no tengo FastPass

Desde niño supe qué era chambear

Es que nací para esto, yo no voy a cambiar

Todo se los conseguí

Sin ser Al Capone, lo paquete' los metí

Me la vivo en grandes leagues

Más de treinta arenas en millones convertí, -í





Yo soy un muchacho que viene de abajo (Abajo)

No le temo al trabajo (Ajá)

Es que me gusta la chamba

De niño le meto a la chamba

Yo soy un muchacho que viene de abajo

No le temo al trabajo

Es que me gusta la chamba

De niño me tocó la chamba





Hey, yo, ajá

Austin, baby

Tainy

El Doble P con el Arca, güey

¡Auh!

Directamente desde La Calma Suite

Sentimiento, Elegancia y Más Maldad, yeah.

