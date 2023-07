VIDEO| Bárbara Torres vuelve a tener colapso y pide que la saquen de La casa de los famosos: 'Ya no aguanto'

Bárbara Torres está pasándola muy mal en La casa de los famosos México, tuvo una nueva crisis, tras volver a pelear con Sergio Mayer y le afectó tanto que a tan solo unas horas de la eliminación ella activó el protocolo de abandono para salir del programa.

Todo comenzó porque esta tarde de domingo, Bárbara Torres tuvo otra fuerte pelea con Sergio Mayer, en la que ahora fue ella quien hizo menos la carrera del actor y bailarín.

Excelsa sigue molesta porque él le dijo que tenía muchos personajes, entonces volvió a desatarse la pelea, sin embargo, él le respondió que el único papel que tiene en el programa es el de “ser un cabr*n”.

Tras la intensa pelea Bárbara Torres volvió a estallar y terminó en un mar de llanto, desahogándose con sus compañeros Apio y Wendy Guevara.

Bárbara Torres se quiere ir a su casa #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/qYnGhik2Ac — La Comadrita (@lacomadritaof_) July 9, 2023

Bárbara Torres ya no aguanta la presión, además de que desde que entró al programa dijo que estaba pasando por la menopausia y ese tema hormonal la ha tenido muy afectada y en constantes peleas.

La actriz pidió entre lágrimas que la saquen de La casa de los famosos México, pidió a sus compañeros que la nominen para salir la próxima semana, pues asegura que ya no aguanta más la presión de estar encerrada y pelearse con Sergio Mayer.

“Ya no aguanto, sáquenme de acá adentro. Para qué dije que sí, ya no aguanto más, yo soy feliz, alegre, no me peleo con nadie, no aguanto más estar acá, me quiero ir a mi casa. No quiero estar más así con gente así”, mencionó Bárbara Torres entre lágrimas.

Fans responden con memes a nueva crisis de Bárbara Torres

Los fans de La casa de los famosos México ya están cansados de los dramas de Bárbara Torres y en redes sociales apoyan la intención de ella de irse del programa.

Aseguran que ha llorado más de lo que se la ha pasado feliz en la casa, además recordaron que ha mostrado una personalidad conflictiva pues en un mes que lleva el programa ya se peleó con Ferka, Raquel Bigorra y ahora Sergio Mayer.

Memes de Bárbara Torres en La casa de los famosos México Foto: Especial

