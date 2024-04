VIDEO | Captan a Ester Expósito de fiesta en un restaurante en México

Parece ser que para Ester Expósito, México se ha convertido en un segundo hogar, ya que cada vez en más cómun ver a la joven española disfrutar de Veracruz, con sus playas y ahora, con su gastronomía. Por lo que vemos, la hermosa actriz aprovecha sus espacios libres y hasta laborales para trabajar en el país.

En marzo se estrenó la nueva serie de Ester Expósito para Netflix llamada Bandidos, donde retoman escenarios ubicados en las costas de México y parece ser que la artista de 24 años quedó enamorada del país y ahora, aprovecha la grabación de la segunda temporada para disfrutar más de Veracruz.

El video viral de Ester Expósito en un restaurante en Veracruz

Recientemente se viralizó un video en el cual aparece Ester Expósito en un restaurante veracruzano junto con varios amigos de su nueva serie Bandidos.

Al inicio del video, aparece Expósito diciendo hola a la cámara acercando una de sus manos al lente y haciendo la señal de saludo. Posteriormente, también aparece ella fuera de su asiento bailando junto con sus compañeros de la serie.

Imagínate ir tranqui un domingo a comer con tu familia y encontrarte a la mismísima Ester Expósito, bailando y todo, what a dream🤌🏽 pic.twitter.com/FLOjihLiJ5 — citlali🧚🏽‍♀️ (@pcitlalix) April 15, 2024

La española llevaba un look relajado pero que la hacía ver de igual manera muy hermosa, con un maquillaje estilo no make up, unos pantalones capri de mezclilla y una blusa con adornos en piedras y con escote en la espalda, además llevaba un collar azul tipo choker y el cabello recogido en un chongo. Estilo perfecto para una salida casual en el calor de un estado con playa.

Enseguida el público destacó la aparición de Ester Expósito en México, puesto que es una artista bastante querida en el país y que siempre ha destacado entre el público mexicano por su gran belleza desde que se le conoció en el país gracias a la serie Élite de Netflix.

En ese sentido no faltaron los comentarios cómo "imagínate ir tranqui un domingo a comer con tu familia y encontrarte la mismísima Ester Expósito bailando y todo what a dream" , "fin de semana tranqui en Veracruz y Boom te encuentras a Ester Expósito", entre otros mensajes en redes sociales que elogiaban tanto la belleza clásica de la actriz como su presunta relación con Nini Vélez.