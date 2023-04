VIDEO. Demandan a Yeri MUA por disfrazarse de Jenni Rivera: "Estoy perturbada"

Yeri MUA se ha disfrazado de diferentes celebridades para generar contenido en sus redes sociales y el último atuendo que usó fue cuando se caracterizó como Jenni Rivera.

La influencer recibió críticas de parte de los usuarios de Internet por vestirse de Jenni Rivera y de Selena Quintanilla.

Sin embargo, ahora Yeri MUA sorprende al revelar que sus abogados le anunciaron que hay una demanda en contra de ella por plagio al vestirse de la Diva de la Banda.

“Acabo de recibir el día de hoy de mis abogados… yo no sabía que había que solicitar un permiso para poder caracterizar a un famoso. Ahorita me siento perturbada porque me demandaron por derechos de autor, fui demandada por derechos de autor de parte de los abogados de Jenni Rivera. Fui demandada por haber utilizado su imagen”, dijo Yeri MUA.

Asimismo, Yeri MUA señaló que la demanda viene de que el vestido que usó para su disfraz es muy parecido a uno que vistió Jenni Rivera.

“Quedé en shock, le debo los millones de dólares a Jenni Rivera por haberla recreado y, sobre todo, porque como me disfracé y me puse un vestido muy parecido a uno que ella había utilizado como que lo tomaron como plagio, como que fue plagio lo del vestido”, contó.

Yeri MUA se dijo preocupada por la posibilidad de ir a la cárcel por recrear disfraces de famosos. “Yo ya no vuelvo a hacer la recreación de un famoso porque ya, en una de esas ya, yo en la cárcel. He hecho muchas cosas malas, pero jamás entraría a la cárcel por esto”, mencionó al influencer.

Usuarios dicen que Yeri MUA insultó memoria de Jenni Rivera

Los usuarios criticaron a Yeri MUA, ya que ella argumenta que se parecía tanto que por eso la demandaron, mientras que los cibernautas consideran que en realidad insultó la memoria de Jenni Rivera.

“Por el insulto, más que nada”, “Yo no vi a Jenni Rivera, yo vi a Yeri Anabel Valencia”, “Es que lo hizo a pura burla”, fueron algunos de los comentarios.