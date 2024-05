VIDEO | Eduin Caz lanza una hielera contra su cuñado y lo tunden en redes, 'cae mal el ridículo'

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, ha generado gran polémica después de que se viralizara un video en el cual aparece arrojando una hielera a su cuñado en pleno concierto, un acto que resultó en la molestia del público al considerarlo como algo riesgoso e inmaduro.

Si bien en el pasado, se ha demostrado que existe una buena relación entre los integrantes de Grupo Firme, el actuar del vocalista, Eduin Caz, contra su cuñado dejó mucho que desear para los seguidores de la agrupación, por lo que comenzaron a surgir comentarios donde señalaban que por querer hacer algo chistoso, terminaba cayendo pesado.

Eduin Caz lanza una hielera a su cuñado

En el clip de varios segundos, podemos ver a Eduin Caz tomar una hielera y arrojarla al esposo de su hermano, Jhonny Caz, esto durante uno de los conciertos de Grupo Firme en Houston. El video subido por un usuario a TikTok tiene toques de comedia, al usar un sonido viral.

Podemos ver cómo el cuñado se lleva las manos a la cabeza, mostrando que en efecto le dolió, mientras que Caz se aleja para después acercarse nuevamente y tirarle agua, pues en aquel momento, todos sobre el escenario le tiraban agua al hombre.

Así reaccionan a la actitud de Eduin Caz

La conducta de Caz ha sido duramente criticada en las redes sociales, ya que los usuarios lo tachan de mala copa e incluso hay quienes piden su cancelación, así como sucedió con Larry Hernández. Esto es principalmente por qué consideran que la acción que tuvo en aquel momento fue sumamente peligrosa pues en el video se puede ver como la hielera choca con la cabeza de la pareja de Jhonny Caz.

Entre los comentarios, los usuarios en redes sociales señalaron, "de por si ese wey del Edwin me c*ga y con esa mmda más", "por querer verse chistoso cae mal el ridículo", "se pasó eso no se hace si lo lástima", "Eduin Caz, no te pases" y "“Ayyyy noooo, lo pudo haber matado, un golpe en la cabeza es peligrosísimo.. no lo puedo creer que haya hecho esooo”, entre otras cosas.

Tunden a Eduin Caz tras golpear a su cuñado con una hielera en pleno concierto. TikTok

A pesar de ello, hubo quien defendió las acciones de Eduin Caz y el resto de Grupo Firme, al indicar que es así como se llevan "los compas" y asegurar que ese tipo de hieleras no son muy pesadas, por lo que es poco probable que le hubiera hecho daño con la misma, a pesar de que el cuñado sí mostró signos de que le dolió aunque sea un poco.