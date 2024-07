VIDEO | Lucerito Mijares manda contundente mensaje a Belinda por huir de la prensa disfrazada

Lucerito Mijares habló de Belinda por esconderse de la prensa, pues recientemente, se han vuelto populares las ingeniosas maneras en las que la artista mexicana-española escapa de las preguntas incómodas. Por ello, a la hija de Lucero le preguntaron qué opinaba sobre las recientes acciones de la cantante.

Fue en el aeropuerto que la prensa captó a Lucerito Mijares, quien está de vuelta en México tras su exitosa visita a Europa y se le cuestionó sobre las actitudes de Belinda con los medios, ya que la hija de Mijares suele no negarse a hablar, sin importar que puedan tocarse temas delicados.

Es así que Lucerito dio a conocer su opinión sobre los creativos métodos de la intérprete de "Luz sin gravedad" para no hablar de la polémica nueva relación de su ex pareja, Christian Nodal y dejó en claro que no está muy de acuerdo.

🚨 BELINDA se disfrazó para HUIR DE LA PRENSA en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México ‼️😱



Belinda no quiere hablar de #nodal y #AngelaAguilar, primero SE ESCONDIÓ EN UNA MALETA para no ser captada por la prensa y ahora se DISFRAZÓ de una empleada de una aerolínea… pic.twitter.com/6WmBb4U4mA — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) June 29, 2024

te puede interesar VIDEO | Belinda se viste como guardia de seguridad para huir del aeropuerto de la CDMX

Lucerito Mijares responde a las ingeniosas maneras de Belinda para escaparse

"Hay que ser amigos de la prensa", sentenció Lucerito cuando fue cuestionada por la actitud de Belinda, quien recientemente se disfrazó de guardia de seguridad para huir del aeropuerto, aunque causó tremendo alboroto al ser reconocida.

La famosa destaca que "a veces es un poco duro" enfrentarse a los medios, pues no siempre los artistas se encuentran de buen humor, entonces puede ser complicado, pero asegura que lo importante es "siempre intentar ser amable".

Asimismo, destacó que las entrevistas con medios en aeropuertos, pueden ser muy difíciles, ya que en los espacios suele haber bastante gente. En ese sentido, Lucerito señaló que para ella, aún es incómodo que la gente la mire tanto en lugares así.

"Todavía soy chiquita. Obviamente ya mayor de edad, pero todavía sigo siendo una niña", destacó la famosa al mencionar que en definitiva, tener la atención del público es complicado.

Lucerito aseguró que fueron sus padres quienes le enseñaron "muy bien" cómo debe se tratar a los medios de comunicación, entre otros aspectos que van de la mano con la fama.

Asimismo, ante la pregunta de si ella escaparía en una maleta como lo hizo Belinda, Lucerito Mijares bromeó al inicio, al decir, "en algún momento, pero por ahora...". Con más seriedad, aseguró que "jamás" sucedería, antes de retirarse del recinto.

Usuarios en redes sociales señalan que la situación de Lucerito Mijares es muy diferente a la que tiene Belinda, ya que aseguran que la protagonista de Amigos X Siempre ha vivido momentos complicados y ha sido blanco de criticas por sus relaciones, mientras que a la cantante esto no le ha pasado.