VIDEO | 'Perdí al bebé', Ana Claudia Talancón habla de su difícil proceso para convertirse en madre 

Ana Claudia Talancón reveló que pasó por un proceso de embarazo in vitro para poder quedar embarazada, un momento complicado en su vida, pues sufrió de un aborto que le hizo perder a bebé. Con esto, se abre sobre lo difícil que ha sido su búsqueda por la maternidad.

No es un secreto para nadie que Ana Claudia Talancón se ha enfocado en su carrera por completo; sin embargo, hace unos meses la famosa detalló que tiene el deseo de ser madre y hasta ha pensado en adoptar para conseguirlo.

Este domingo, en entrevista con Yordi Rosado, la actriz habló sobre lo complicado que es interpretar a un personaje que pasa por una situación que te reta física y emocionalmente.

te puede interesar Briggitte Bozzo confiesa cómo se prepara para La Casa de los Famosos México 2024

"Con Soy tu fan me pasó, cuando hicimos la película, la hicimos como dos años antes de la tercera temporada y fue un proyecto muy demandante emocional y físicamente", recordó la actriz, "mi personaje está buscando embarazarse y yo estuve intentando embarazarme un tiempo y este rollo de volver a vivir, de vivir con una pareja y pensar en el proceso del in vitro o estimulando hormonalmente, esta chava le da miedo y luego queda embarazada sola”.

Ana Claudia Talancón habla de sus esfuerzos por quedar embrazada

La actriz aseguró que en más de una ocasión le han implantado embriones, pero ninguno de ellos ha logrado darse, por lo que es muy triste para ella saber que no podría embarazarse.

"Fueron tres años de este proceso súper duro, emocional, una montaña rusa de emociones en donde me tenía que inyectar solita, tenía que ir al doctor (…), no tenía pareja, me tocó escoger el esperma, lo escoges como a la carta. Yo escogí un plan más básico, barato no te enseñan ni foto, yo creo en la energía y si fuera así a dedazo, tener un hijo es algo energético”, contó.

¿Ana Claudia Talancón perdió un bebé?

La famosa reveló que después de intentar quedar embarazada con fecundación in vitro, comenzó una relación con la que quedó embarazada; sin embargo, al poco tiempo sufrió de un aborto espontaneo, "tuve una pareja, logré embarazarme normal, perdí al bebé a los dos meses", contó.

"Fue un proceso durísimo y esta persona no se portó bien conmigo cuando pasó esto", contó Ana Claudia Talancón a Yordi Rosado. La actriz finalizó al señalar que ha trabajado todos estos momentos difíciles en su vida en terapia.