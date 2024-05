VIDEO | Poncho Herrera demuestra que todavía es Rebelde al cantar una canción de RBD

Todos sabemos que en la reunión del año pasado de RBD faltó Poncho Herrera, quién también formaba parte de la distinguida agrupación, pero decidió no participar en este reencuentro al sentir que ya había pasado por esa etapa de su vida tiempo atrás.

Si bien es cierto que con esto Poncho Herrera se ahorró de una muy fuerte polémica reciente con el anuncio de un supuesto fraude por parte del manager hacia los integrantes de RBD (Rebelde), de todas maneras al público le hubiera encantado ver nuevamente al artista entonar junto con Anahí, Maite Perroni, Dulce María Christopher Uckerman y Christian Chávez los grandes éxitos que marcaron a una generación.

Lamentablemente, Poncho se ha mantenido al margen, lo que ha hecho a muchos usuarios suponer que existía algun tió de molestia con esa etapa de su vida o hasta con sus compañeros, cosa que solo se ha quedado en meras especulaciones.

A pesar de ello, la celebridad demostró que, contrario lo que muchas personas piensan, sí existe todavía cierto cariño hacia la etapa de su vida dónde fue protagonista de la novela de Rebelde y participó en el exitoso grupo pop con un video que circula en redes sociales.

Poncho Herrera canta a todo pulmón canción de RBD

Podemos ver en el video a Poncho Herrera siendo grabado por varios teléfonos mientras de fondo suena "Rebelde", la canción que funciona como el himno de la agrupación y de sus fanáticos.

Con una actitud relajada y gestos que casi dicen "pues ya qué", pero disfrutando al mismo tiempo de la curiosa situación, el famoso apareció interpretando el tema bastante contento, como recordando de manera nostálgica aquel momento de su carrera.

"Él podrá salir de rebelde, pero rebelde no saldrá de él", "cuando huyes de Rebelde, pero Rebelde es más Rápido y te persigue a ti", "el verdadedo rebelde" y "lo amo" fueron algunos de los comentarios que desató la escena, donde algunos otros detacaron que el famoso trata de huir, sin éxito, de aquella parte de su pasado.

La mayoria de los usuarios se vieron contagiados por la reacción de los presentes y del mismo Alfonso Herrera, quien se mostraba hasta contento de la situación y de ver a tantos cantar un tema de RBD, ya que que no hubiera querido volver a la banda no significa que la odie o no tenga cariño por los momentos que pasó en la misma.