VIDEO | René Franco humilla a Ferka en La casa de los famosos y le dice perdedora

La gala de eliminación en La casa de los famosos México estuvo On Fire este domingo con los encontronazos entre los habitantes, los panelistas del programa y la supuesta “borrachera” de Galilea Montijo.

René Franco y Ferka tuvieron una discusión que encendió las redes sociales, pues el periodista dejó callada a la actriz y le hizo ver que ella perdió en el juego porque fue la tercera eliminada de La casa de los famosos.

Todo sucedió porque los panelistas estaban comentando la enemistad de Bárbara y Apio, pues los dos ya dejaron claro que no se toleran en lo más mínimo. Daniela Magún, integrante de Kabah, abogó por Apio y señaló que él está siendo muy tolerante con “Excelsa”, pero que llegará el día en el que él explote y le diga sus verdades a la comediante.

René Franco deja callada a Ferka en La casa de los famosos

René Franco dio un análisis de lo que está haciendo Bárbara Torres y contó que esa es su estrategia volver locos a los habitantes para sacarlos de sus casillas y que exploten para que se vayan.

te puede interesar VIDEO | Nicola cumple reto y le da tremendo beso a Wendy Guevara en el dedo del pie

Ferka intervino y le contestó a René Franco que una opción es no responderle a Bárbara para no caer en su juego, indicó que ella es un volcán explosivo cuando se trata de pleito, pero que optó por no responderle nada a la comediante y tranquilizarse.

A lo que el periodista le dijo a la actriz que sí cayeron en el juego y que ella perdió ante Bárbara porque Ferka salió de la competencia y “Excelsa” sigue dentro de La casa de los famosos México.

“Bárbara está dentor y tu estás afuera, Bárbara te ganó, ella te vuelve loca, tu pierdes, ella gana, tu estás aquí afuera ella está allá adentro. Si te volvió loca tu pierdes, es lo interesante no puedes tomarlo personal”, mencionó René Franco.

Ferka se quedó callada y ya no le respondió al periodista porque el conductor Diego de Erice interrumpió la discusión para que no se calentaran los ánimos entre los panelistas del programa.