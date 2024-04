VIDEO | Spencer Hoffman, primo de Ginny Hoffman, destapa fuertes casos de abuso en su familia

La familia de Ginny Hoffman no sale des escándalo, pues ahora el primo de la ex pareja de Héctor Parra, Spencer Hoffman, da a conocer una bomba dolorosa para los integrantes del linaje, ya que el familiar señaló a su propio padre por ser un violador y un pederasta, cosa que lo llevó a cometer suicidio al cargar con los traumas de más de una persona en su espalda por sus crueles actos.

Ginny Hoffman, la ex integrante del programa Chiquilladas, se enfrentó recientemente de manera legal a su ex pareja, Héctor Parra, a quien acusó por abusar de su hija, Alexa Hoffman al realizarse tocamientos indebidos. Esta lucha de años dio sus frutos recientemente, pues el actor tiene una fuerte sentencia en la cárcel, aunque actualmente busca el amparo para reducir su sentencia. Sin embargo, nadie esperaba que el tio de Ginny fuera acusado por lo mismo.

Spencer Hoffman, primo de Ginny, revela detalles del crímen de su familia

"Mi papá fue un violador, un violador y pederasta, fue lo que yo descubrí hace poco tiempo. Tal vez sigo enojado con él por lo que hizo, yo no entendía por qué se había quitado la vida", explicó Spencer Hoffman, primo de Ginny. El conferencista explicó que él se enteró de lo ocurrido hace un par de años, cuando una mujer se acercó a él para contarle que era una víctima de su padre: " me contó que, como a los ocho años, mi papá pues abusó, más de una vez, muchas veces".

"No solamente a una persona, lo hizo a varias personas. En ese momento, no es lo que te esperas, estás despertando de un sueño y no sabes qué está pasando" señaló y aseguró que esto le trajo problemas de autoimágen, ya que lo llamaron Spencer en honor a su padre y resulta en un shock el descubrir que alguien que admiras es capaz de cometer un crimen como el abuso, el cual afecta de por vida a las personas,

"Cuando realmente entendió mi mamá que se había quitado la vida por toda la culpa que cargaba, por cómo él había dañado a muchas personas, sintió alivio (...) él se quitó la vida el día que una de estas personitas que él abuso tuvo una conversación afuera en la calle, con mi mamá por varias horas", comentó.

¿Quién es Spencer Hoffman, primo de Ginny?

Spencer Hoffman es un experto en "desarrollo humano". Es empresario experto en marketing digital, negocios, inversiones, educación financiera y liderazgo. Fue con solo 12 años que Spencer fundó su primera empresa y a los 18 años inauguró su primera pizzeria.

Actualmente, además de dar conferencias, el primo de Ginny Hoffman comparte consejos sobre finanzas a través de sus redes sociales.