VIDEO | Así eran los supuestos encuentros entre Paco Stanley y Amado Carrillo

Tras el lanzamiento de la serie sobre el caso de Paco Stanley, ¿Quién lo Mató?, el público ha retomado el interés sobre la parte más escabrosa en la historia del famoso: sus supuestos nexos con el narco y el polémico "gallinazo" de Mario Bezares, los cuales se ligan directamente con el consumo de drogas de los presentadores del show.

No cabe duda que la muerte de Paco Stanley es todo un misterio, pues si bien el procurador encargado de esclarecer los hechos, asegura que su muerte tuvo que ver con supuestos nexos entre el artista y el narcotráfico, para muchos no hay demasiados fundamentos que soporten la teoria.

A pesar de ello, a Paco Stanley siempre se le ha ligado con dos figuras del narcotráfico: 'Mayo' Zambada y Amado Carrilo, 'El Señor de los Cielos', pues hay quien encuentra sospechoso el repentino crecimiento de la fortuna del conductor y señala su alto consumo de cocaina, algo que amigos del artista como Benito Castro, confirmó en el pasado.

La relación de Paco Stanley con 'El Señor de los Cielos'

Pepe Cabello director de cámaras en el programa Pácatelas,declaró para De Primera Mano que él se encargó de acomodar un lugar donde Amado Carrillo tendría una reunión con Paco Stanley. En este sentido, asegura que se trató de un encuentro íntimo, con unos cuantas personas de 'El Señor de los Cielos'.

"A mi me tocó la parte amable, porque al ingresar al set de producciones, se quedó con Paco que le dio un tour por todas las instalaciones y yo me fui", explicó sobre cuando el líder narcotraficante acudió al estudio que abrió el conductor de televisión. Detalló que en ese momento no se le conocía al narcotraficante como ahora, que incluso hay una serie basada en él.

Por otro lado, sobre el supuesto adeudo de Paco Stanley, una de las teorias sobre el asesinato del conductor, Pepe Cabello declaró que el padre de Paul jamás lo vio manejar, distribuir o hacer un negocio ilícito, aunque indicó, "teníamos para consumo personal", refiriéndose a él, Benito Castro, Paco, entre "otras personas que no quería involucrar".

Fue Benito Castro quien también mencionó en el pasado que 'El Señor de los Cielos' asistía al programa de Stanley, po rlo que se presume que la relación sí era lo suficientemente cercana. Asimismo, señalan que el conductor habría recibido dinero de Amado Carrillo para pagar su campaña política.

La bolsita blanca que tiró Mario Bezares

Sobre el polémicos "gallinazo" donde a Mario Bezares se le cae del traje una bolsita blanca que el conducrtor asegura que era una servilleta con un telefono escrito de una conquista de Paco, Pepe Cabello también dio su opinión.

El ex director de cámaras de Pacatelas declaró que sí se trató una bolsita con una sustancia ilícita, al contrario de lo que indica Bezares. "El hecho fue muy reprimido a Mario por parte de Paco"; recordó el ex director de cámaras, "... al parecer sí era".