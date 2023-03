¡Que viva México!: ¿En verdad la película es tan crítica como dice Luis Estrada?

"No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague"



Mañana, 23 de marzo, llega a todos los cines de México y a muchos de varios países, ¡Que Viva México!



Y muchos malquerientes, deben estar muy enojados. Ni modo.@SonyPicturesMX @Cinepolis @Cinemex @imcine @cultura_mx pic.twitter.com/Hl0UbsAiR9