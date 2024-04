¡Que viva la música mexicana en Coachella!

El grito “¡qué viva la música mexicana!” volvió a resonar ayer en el festival Coachella con el cantante sonorense Carin León, quien en su debut en el encuentro, aprovechó para expresar el orgullo de ser mexicano y rindió homenaje a Los Tigres del Norte y Selena, en el Empire Polo Club en Indio, California, Estados Unidos.

En el escenario principal, fans ya lo esperaban con los gritos “Carin, Carin”, algunos portando sombreros y la bandera mexicana. Comenzaron a escucharse los sonidos de la batería, las guitarras, la tuba, el acordeón y las trompetas para recibir al intérprete, quien inició su presentación con una balada romántica, propia para esos amores de los que uno se arrepiente, “Secuelas de amor”. En seguida, el carismático vocalista enseguida expresó: “¡Arriba México!” y al final del tema remató con un “¡Viva México!”

Después llamó a hacer una buena fiesta, como aquellas que se viven en el norte de México: “Que se arme el pinche desmadre en Coachella, ¿dónde están los ardidos, raza?”, dijo antes de que sonara “Me la aventé”.

Después, las rolas para todos los ardidos continuaron con la canción “Te lo agradezco”, en la que sus seguidores corearon: “Te lo agradezco, hiciste lo que más te convenía/ tu amor fue de mentira y este honesto”.

Posteriormente, la calurosa tarde en California recibió el éxito “The One (pero no como yo)”, que ha internacionalizado a Carin León, al colaborar con Kane Brown, intérprete estadounidense de música country. Parte de esta letra es en inglés y con ésta conectó también con el público angloparlante que tal vez lo vea en la gira de The Rolling Stones, la banda de rock de la que será telonero.

Tras ese momento, rindió tributo a Los Tigres del Norte, agrupación que ha sido parte de la historia de la música regional mexicana y su internacionalización. Cantó “Corazón de oro” y llamó a sus fans a sentirse orgullosos de su origen: “¡Que viva la música mexicana, que viva nuestra cultura!, que siempre se sientan orgullosos de su sangre mexicana, que vivan los que estuvieron antes de nosotros. ¡Viva México cabrones!”.

Carin León sacó la bandera de nuestro país para ondearla al vocalizar “Que vuelvas”, en la que colaboró con Grupo Frontera y una de las favoritas del público, pues se entonó a todo pulmón. Pero sin duda el mayor mexican moment musical se vivió cuando interpretó “La boda del Huitlacoche”, que puso a bailar a los asistentes y en la que el artista también sacó sus mejores pasos con un zapateado que contagió a los fanáticos.

A la canción le siguió “No es por acá” y luego sorprendió con el cover de “Te quiero”, de Hombres G, para después rendirle tributo a la Reina del Tex Mex, Selena, con una versión en banda de “Si una vez”, que también fue de las más coreadas. “Arriba la más grande, Selena”, dijo emocionado.

En su show invitó a los venezolanos Mau y Ricky para cantar “Llorar y llorar” y en la recta final del concierto expresó la emoción que sentía al ser parte de Coachella, festival que recibió este 2024 a figuras mexicanas como Peso Pluma y Santa Fe Klan: “Gracias por esta primera vez tan chingona”.

Carin León finalizó su presentación con dos de sus grandes éxitos “Primera cita”, que el público cantó a todo pulmón, y la aclamada “Según quién”.