Vocalista de Los Recoditos celoso de Christian Nodal, 'yo quería tirarle la onda a Ángela Aguilar', confiesa

JeyPi, vocalista de Banda Los Recoditos, le declaró su amor a Ángela Aguilar, cantante de regional mexicano que actualmente se encuentra en medio de un intenso romance con Christian Nodal, de quien declaró sentirse bastante celoso.

La polémica por la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal parece no tener fin y todo indica que hay más involucrados de los que creíamos, como el vocalista de Banda Los Recoditos, quien reveló que desearía estar en el lugar del cantante de "Botella tras botella".

No cabe duda que si bien la hija de Pepe Aguilar no es del agrado de todo el mundo, ya que no a todos les parece carismática, la joven de 20 años tiene sus encantos y eso lo ha mostrado una y otra vez con las personas que se han mostrado interesadas en relacionarse de manera sentimental con ella.

Ángela Aguilar y Nodal Especial

Vocalista de Banda Los Recoditos, ¿enamorado de Ángela Aguilar?

Fue durante la transmisión del matutino Hoy que JeyPi de Los Recoditos fue cuestionado sobre su postura en la polémica que envuelve a los cantantes de "Dime Cómo Quieres" por su tórrido romance, ante lo cual, el famoso se confesó y dio a conocer sus reales sentimientos por la joven de 20 años.

"Yo en lo personal estoy celoso porque yo quería también tirarle la onda a Ángela, pero no se pudo, pero está bien. Es la cuestión de dejarse llevar", contó el cantante, quien en ese momento reveló que sus intenciones de buscar el amor en Aguilar, se apagaron antes de que pudiera iniciar cualquier acercamiento.

A pesar de sus celos, el artista pidió al público que deje vivir a las personas, "es la cuestión de hasta donde mostrarnos. Uno sube una foto con la familia, con la novia y a veces pasa que la gente opina, pero hay que dejar que la gente haga lo que ellos quieran. Si el Nodal tiene el corazón grande como el de un servidor, pues ni modo viejo".

Sobre si JeyPi se encuentra o no en una relación, el vocalista de Los Recoditos le dio la vuelta al cuestionamiento al decir que los artistas no son mujeriegos, sino que desean regresar el mismo cariño que reciben de su público, aunque parece que estaba dispuesto a sentar cabeza con Ángela Aguilar, aunque Christian Nodal se le haya adelantado.