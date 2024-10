Vocalista de The Killers baja a fan del escenario en el Pulso GNP por no saber tocar la batería | VIDEO

The Killers generó polémica este sábado durante su presentación en el Festival Pulso GNP en el Autódromo de Querétaro, donde tras invitar a un fanático a tocar la batería, el vocalista Brandon Flowers decidiera que mejor se bajara el fan.

Al parecer, el cantante de The Killers no estaba muy contento con el desempeño que tuvo su seguidor como baterista de una canción, por lo que decidió cortar con la ya tradición en la que la banda toca 'For Reasons Unknown' junto a algún afortunado fan que es elegido para subir.

Fue un joven quien tuvo la fortuna de subir a formar parte del grupo por una canción, el cual podría ser el sueño de miles de fans de la banda, pues el grupo es ampliamente reconocido a nivel global por temas como 'Somebody Told Me', 'Mr. Brightside', entre otras.

Vocalista de The Killers baja a fan del escenario

Si bien al inicio parecía que todo iba bien cuando se eligió al fan para cantar 'For Reasons Unknown', cuando iba comenzando la canción, Brandon Flowers se dio cuenta de que el ritmo de la canción era incorrecto.

En ese sentido, el famoso trató de corregirlo antes de detener al fan, pues no podía seguir con el compás de la canción, lo que dejó ver su nerviosismo o falta de habilidad para tocar el instrumento. “No creo que esté listo. Lo siento, Ronnie vuelve a la batería. Lo siento, está bien, te queremos y agradecemos que seas nuestro fan. No, no, no, está bien”, expresó.

Con amabilidad, el cantante agradeció el entusiasmo del seguidor y pidió que bajara del escenario. El momento generó impresión entre los fanáticos, donde las opiniones se dividieron entre quienes señalaban que se trataba de un momento inolvidable y quienes decían que el artista no hizo lo correcto al bajar a su fan.

"Si te da la oportunidad de subir una banda como The Killers debes estar seguro de poder hacerlo y no quitarle la oportunidad a alguien que en verdad lo puede hacer excelente", "Brandon es una persona tan elegante que hasta enojado(porque lo estaba y aparte con el tiempo encima)lo bajo de forma educada y además intento calmar al público para que no lo abuchearan" y "que sigan tocando... qué tiene que no toque igual que la canción... se verían mas geniales y humildes los The Killers", son algunos de los mensajes.