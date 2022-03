Vuelve la fiesta del Vive Latino

“La vida es para gozar/ La vida es para vivirla mejor”, reza la letra de“Calaveras y diablitos”, de Los Fabulosos Cadillacs, que ayer las 80 mil almas que se dieron cita en el Festival Vive Latino cantaron al unísono como un himno de redención, después de que tras dos años de la última edición del encuentro musical volvieron a bailar, gritar, brindar, correr, sonreír y disfrutar como en los viejos tiempos, antes de la pandemia de Covid.

Al cantar “Calaveras y diablitos” los asistentes ya estaban “enfiestados” totalmente: amigos o parejas se abrazaban, corrían las cervezas, los cubrebocas, en su mayoría, ya no estaban en los rostros de las personas, y bailaban al ritmo de este éxito de la banda.

Los Fabulosos Cadillacs fue una de las agrupaciones estelares de la última jornada del Vive Latino y no defraudó a sus fans. Calentó el escenario principal, previo al cierre estelar que se esperaba con Groove Armada.

A las 22:00 horas, en el escenario Indio, unas pelotas gigantes brincaron entre la multitud y, entre aplausos y gritos, subieron Los Fabulosos Cadillacs. El poder sonoro que emite la banda conectó de inmediato con la gente y el Foro Sol se transformó en una carnaval gigante orquestado por la agrupación argentina que ofreció un recorrido por algunos de sus mayores éxitos: “Vos sabés”, “Carnaval de toda la vida” y “Manuel Santillán”.

La nostalgia cayó con “Siguiendo la Luna”, con la que los fans prendieron las luces de sus celulares y acompañaron a Vicentico cantando. Otro momento emotivo fue con “Vasos vacíos”, con la cual algunos lloraron.

Después deleitaron con “Mal bicho”, con la cual el público volcó en euforia para vocalizar a todo pulmón y bailar.

Antes de terminar el tema, Vicentico pidió “tres segundos” de silencio al público, para después rematar cantando: “Paz en el mundo/Que haya paz en el mundo”, en una clara alusión al conflicto armado en Ucrania.

El cierre de su espectáculo fue con “Matador” y “El Satánico Dr. Cadillac. A las 23:10, todavía la energía estaba a tope en el Vive Latino y la mayor parte del público corrió al Escena Indio para ver la presentación de la banda Pixies, que comenzó su espectáculo con “Bone Machine”, a la que le siguieron “Nimrod’s Son” y “Where is My Mind”.

En ese mismo horario, pero en el Claro Música también ponía el ambiente la Banda MS, cuya participación generaba curiosidad entre los asistentes.

En la tarde, bajo un intenso sol, inauguró el escenario Indio la banda mexiquense Rompe San Pera, que mezcló ritmos de cumbia con rock, garage y punk. Además de dedicar su presentación a Alberto Pedraza y a Celso Piña, iconos de la cumbia mexicana. También interpretó “No bailes de caballito”, de Mi Banda el Mexicano, y “Pelones”, de El Síndrome del Punk, temas propicios para bailar, cantar y brincar.

En el escenario Claro Música debutó Bruses, una de las artistas que más expectativas generó. Los espectadores fueron testigos de la primera participación de la artista originaria de Baja California en un Vive Latino. Durante su presentación, la artista que saltó a la fama en TikTok interpretó canciones como “Dueles tan bien”.

El sol poco a poco fue bajando su intensidad e hizo su aparición en el escenario principal Siddhartha. Comenzó su intervención con “Loco” .

Un gran número de espectadores se congregó y la puesta de sol iluminó el escenario con el tema “Tarde”. El artista sorprendió cantando “Siento que” con el Mariachi Águila, como una manera de celebrar cómo hace 10 años inauguró el escenario principal del Vive Latino y ahora se encontraba en uno de los horarios estelares en ese mismo lugar.

El cielo se nubló repentinamente, el sol se fue casi por completo cuando tocó el turno de Love of Lesbian, que deleitó a los presentes con “Bajo el volcán”, “Belice” y “1999”.

La noche cayó sobre la Ciudad de México. En el escenario principal se escuchó un silbido que en las últimas semanas se volvió muy popular y apareció “la gorra con la ‘R’”. Residente abrió su show con el polémico tema dedicado al reguetonero J Balvin. Fue un espectáculo lleno de flow y luces que hizo vibrar al Foro Sol en el que el puertorriqueño interpretó temas como “Aguante”, “La vuelta al mundo”, “Atrévete-te-te” y “ Latinoamérica”.

Durante toda la jornada la energía se sintió a tope en el Vive Latino.

Los imperdibles del Vive Latino 2022

Residente reitera críticas a J Balvin Foto: Álvaro Paulin, La Razón

Residente reitera críticas a J Balvin

El cantante inició su presentación con el rap en el que recientemente se lanzó contra reguetonero, a quien le dijo: “No es lo mismo ser artista que ser famoso”.

Pixies cierra el escena Indio Foto: Liliana Estrada, OCESA

Pixies cierra el escena Indio

La legendaria agrupación ofreció un memorable show que incluyó temas como “Bone Machine”, “Here Comes Your Man” y “Where is My Mind”.

Limp Bizkit baila hasta “La chona”.

Limp Bizkit baila hasta “La chona”

La banda estadounidense ofreció un espectáculo que incluyó éxitos como “Rollin’”, pero también se puso a mover el “bote” con el éxito de Tucanes de Tijuana y con “El Mariachi Loco”.

Maldita Vecindad dedica concierto a Sax.

Maldita Vecindad dedica concierto a Sax

La banda mexicana cerró el primer día del festival con un show en el que le rindió tributo a Eulalio Cervantes, quien falleció el año pasado por complicaciones derivadas del coronavirus.

Momentos Vive Latino sábado

Los Auténticos Decadentes celebra 35 años DE rock

La banda argentina festejó su aniversario en el escenario principal del Vive Latino, con rock, ska, slams y hasta versiones de temas de Bronco y Los Tigres del Norte. Cantó éxitos como “Somos” y “Cómo me voy a olvidar”, entre otros.

La Gusana Ciega se une al movimiento feminista

Con mensajes como “Tenemos que cambiar”, y “Ni una menos”, la agrupación hizo referencia a los feminicidios que ocurren en el país. También tuvo la oportunidad de tocar en vivo su nuevo álbum 10:21.

Santa Fe Klan

Santa Fe Klan, por primera vez en el festival

el rapero Ángel Quezada se hizo presente por primera vez en el legendario encuentro musical con sus mejores rimas. Cantó varios de sus éxitos, “Debo entender” y “Grandes Ligas”, por mencionar algunos.

Julieta Venegas hace un llamado al empoderamiento

La cantante aprovechó el escenario para mandar un mensaje: “Es momento de salir a la calle a exigir nuestros derechos, vamos por ese cambio real”. Y por primera vez en vivo cantó su nuevo tema “Mismo amor”.

Fangoria regresa tras su cancelación en 2020

El dúo español conformado por Alaska y Nacho Canut se presentó con éxito en su primer Vive Latino, después de que pospuso su participación en el 2020 debido a la pandemia de Covid-19.

Momentos Vive Latino domingo

Bruses debuta en el encuentro musical

La artista, quien saltó a la fama en TikTok, tuvo un exitosa presentación. Fiel a su rebeldía expresó al finalizar su show: “Recuerden que somos la resistencia y la revolución, somos amor”.

Siddhartha celebra 10 años de crecimiento

El vocalista, que inició su carrera con Zoé, recordó que hace una década fue quien inauguró el escenario principal del Vive Latino y ahora se encontraba en ese mismo lugar, pero en un horario estelar.

Siddhartha ALVARO PAULIN

Gustavo Santaolalla ofrece cátedra rockera

El célebre compositor, músico y productor deleitó a sus fans con temas como “Todo vale”, “A solas” y “Quiero llegar”. El argentino ha estado a cargo de discos de bandas como La Maldita Vecindad y Molotov.

Banda MS lleva una botarga de Snoop Dog

La agrupación puso a cantar con “El color de tus ojos”, “Hermosa experiencia” y “El mechón”. Subió al escenario hasta una botarga del rapero estadounidense Snoop Dog en el escenario Claro Música.

Love of Lesbian presenta nueva música

La agrupación española, además de deleitar con éxitos como “1999” y “Cuando no me ves”, se dio la oportunidad de presentar por primera vez en vivo canciones de su más reciente disco V.E.H.N.