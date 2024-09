Walter Esaú fusiona géneros con el regional mexicano en su sencillo 'Qué equivocada estás'

Por Sebastián Chong

Walter Esaú es uno de los proyectos más únicos e interesantes que del panorama actual de música regional. En entrevista con La Razón, el músico y compositor abordo diversos temas que van desde su amor por la música regional, la influencia que los grandes referentes de estos géneros han tenido sobre él, su paso por el Festival Arre 2024 (en el cual se presenta este 8 de septimebre) y su último sencillo, “Qué equivocada estas”, el cual cuenta con un video sumamente original y que retrata de manera perfecta la esencia de este fascinante artista.

Tu proyecto fusiona diversos géneros con el regional mexicano. ¿De dónde sale la idea para hacerlo?

Me gusta darle la vuelta a lo que hago, evitando ir a lo más obvio. Además, gran parte de la premisa de que parten la que parte la creación de mis canciones es que, si algo ya está hecho, intento abordarlo de manera nueva y diferente. Digo intentarlo, porque muchas veces no se logra lo que uno se propone. Sin embargo, el resultado de esa experimentación es lo que yo encuentro más divertido de hacer música.

Cuando empezamos a trabajar en las canciones que incorporaron estos elementos por primera vez, yo tenía muy claro que se trata de una evolución natural de mi proyecto, el cual nace enteramente basado en el género folk. Mis primeras influencias vienen del sur de estados unidos, con artistas como Bob Dylan y Johnny Cash. Posteriormente, al voltear al norte de México, encuentro artistas como Chalino Sánchez y Miguel y Miguel.

Mi proyecto viaja a través de un montón de géneros, no solo. No siento que sea mi misión acercar a la música mexicana. Sin embargo, algo que sí es importante para mí al momento de hacer música es que el proyecto suene y se sienta hecho en México. De esta forma, el día de mañana cuando esté tocando en otro lado, sea posible darse cuenta de que se trata de algo hecho aquí.

¿Qué artista o grupo te influenció?

A lo largo de mi vida, he intentado de una u otra forma involucrar a Juan Gabriel en lo que hago. Tenerlo presente es algo que siempre he tenido muy claro. De hecho, el primer sencillo que sacamos “Jardín sin flores” es una mezcla entre el género de los corridos tumbados y mi interpretación de la nostalgia que caracterizaba a los cantantes latinoamericanos de la década de los setenta como José José y Juan Gabriel.

Tengo cuatro figuras que siempre están presentes que son Johnny Cash, Chalino Sánchez, Juan Gabriel y Agustín Lara. Siento que mi música se puede englobar, y se puede sostener por esos cuatro pilares. Siempre que me voy moviendo que intento agarrar algo que haga que el tema no pueda considerarse ni bolero, ni definitivamente regional, sino algo con una esencia diferente.

¿Haz recibido hate de la gente?

Es algo que está presente todo el tiempo. Yo lo llevo muy bien. He descubierto que el hate se vence con amor sonríe. Suena raro. Al principio, no les hacía caso, pero cuando me clavo y quiero contestar algo, casi siempre es alguien que quiere ser escuchado. En realidad, también he tenido la fortuna de que no he recibido una cantidad masiva de hate, porque tampoco es un proyecto que sea supermasivo y que esté presente para que todo mundo lo está atacando. También, estoy en el entendido de que no le tienes que gustar a todo mundo.

¿Cómo surge tu última colaboración “Qué equivocada estás” con Grupo Origen?

Pues quería hacer una especie de bolero norteño, inspirado por los Cadetes de Linares, u por todo lo que hacía Ariel Camacho. Cuando empecé a componer mi idea era una canción con guitarra poca instrumentación. Luego surgió la oportunidad de hacer la colaboración con Grupo Origen. Sin embargo, la letra le da otra vista, es medio suicida la letra ríe. Siento que estos también son temas que de pronto no se tocan en el regional. Por ejemplo, hablar de salud mental en este caso en el que el protagonista de la canción esconde lo que está pasando.

¿Cómo definirías tu esencia?

Música que viene de las tripas, así lo pondría yo. Siempre intento ser lo más honesto posible y creo que es música que es como una contracción. El show en vivo es eso también, Me considero una persona muy introvertida fuera del escenario. En el escenario sucede mucha violencia canalizada al espectáculo.

¿Qué puedes contarnos de tu paso por el Arre Fest 2024?

Estamos preparando un show grande. Vamos a abrir el escenario principal. Tenemos trece músicos en escena, cosa que nunca había tenido. Mis bandas siempre habían sido pequeñas, o yo solo con la guitarra. Vamos a presentar un show digno del escenario principal. A ver cómo nos recibe el público más purista. Siento que cada vez se diluye un poco más el purismo. La oferta y los festivales ya no son de nichos. Se abren a distintos géneros. A ver cómo nos va ahí.

¿Qué otros proyectos tienes en puerta?

Las seis canciones que han salido a lo largo del año, forman parte de un disco que ya está completamente grabado. Va a salir en físico y va a salir en vinilo. La idea un poco de este vinilo es que la gente pueda escuchar el disco al principio y al final. Tiene un intro, un intermedio y un outro pensados para llevarte por todo el disco. Se va a llamar “El cantante”, como referencia a la canción de Héctor Lavoe. En las letras tiene mucha influencia de la salsa, sobre todo la vieja.