Marilyn Manson en el Machaca Rock Fest: ¿Cuánto cuesta ver el show del polémico cantante?

El Machaca Rock Fest acaba de ser anunciado y los fans han perdido la cabeza, no sólo por lo carísimo de su boleto “premium”, sino porque uno de sus headliners es el mismísimo Marilyn Manson, el polémico cantante que apenas regresó a la música tras cuatro años de haber sido funado social y legalmente.

Cabe recordar que Marilyn Manson fue acusado por 12 mujeres de haberlas agredido y abusado sexualmente, entre ellas había una menor de edad, además de las actrices Esmé Bianco y Evan Rachel Wood. Lo más reciente que se sabe de su estatus legal es que una de sus presuntas víctimas reveló su identidad públicamente el pasado julio, dando detalles de las agresiones que el famoso habría cometido contra de ella.

La polémica frenó la carrera de Manson durante cuatro años, pero el mes pasado regresó con el estreno del sencillo “As Sick As The Secrets Within”, el cual lanzó con el sello Nuclear Blast Records. Además, este año va a tener una extensa por Estados Unidos y en 2025 andará por Europa… no sin antes venir al Machaca Rock Fest, posiblemente también a comerse unos huevitos con machaca.

Precios del Machaca Rock Fest

Marilyn Mason se presentará el próximo 30 de noviembre en el Machaca Rock Fest junto a artistas como Limpbizkit, Simple Plan y Hoobastank, además de un grupo sorpresa. El encuentro musical se desarrollará en la zona de Guadalupe, Nuevo León, en las inmediaciones de Monterrey.

La venta de boletos para el Machaca Rock Fest inicia este viernes 6 de septiembre y a continuación te dejamos todos los precios, para que consideres si vale la pena pagar el costo más bajo para ir a ver a Marilyn Manson y compañía… o si quieres despilfarrar un dineral para sentirte un influencer pudiente y deleitar a sus 30 seguidores con el spam de fotos de loque vas a presumir.