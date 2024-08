Wendy Guevara denuncia que le negaron la entrada en un antro de Polanco por 'vulgar'

Wendy Guevara es una de las famosas más queriodas de todo México, pues si carisma y humar la han llevado a ganarse el corazón de miles de personas. No obstante, tal parece ser que aún hay individuos que no la conocen y que no van a dudar en tratarla mal… como un guardia de un antro en Polanco que no la quería dejar pasar porque, a su parecer, la originaria de Guanajuato iba muy vulgar.

Así lo dio a conocer Wendy durante una charla en la que exhibió que el antro Ragga ubicado en Antara, Polanco, contrata personal homofóbico, clasista y de quinta por la manera en la que trata a los clientes.

La influencer aseguró que en el lugar fueron homofóbicos, pues señaló que no querían dejarla entrar a ella y unas amigas suyas por el simple hecho de ser mujeres trans. Wendy no dijo expresamente el nombre del lugar, pero sus fans se dieron a la tarea de descubrir que se trató del mismísimo Ragga.

De acuerdo con su relató, Wendy fue al susodicho antro en compañía de su valedor Nicola Porcella, sin embargo, al llegar al establecimiento le dijeron a Guevara y a sus amigas que no podían entrar, y el guarura hizo énfasis en una de ellas, a que despectivamente le dijo que su ropa era extremadamente vulgar para un lugar pululado por mirreyes y blancas insípidas sin estilo propio.

Para su fortuna, salió el gerente del antro y cuando se dio cuenta de que eran Wendy y Nicola, le bajó a su clasismo, pues sabe que son famosos, billetudos y que le podrían generar una polémica por su actitudes.

"Nicola reaccionó bien enojado y dijo '¿no sabes quién es ella?'. son estrictos pero a muerte eh, una cosa exagerada. Pero cuando salió el gerente me dijo ay no discúlpanos, pero yo ya me había peleado con el guardia", contó.

Finalmente, Wendy dijo que el guardia también se atrevió a decirles que no iban a entrar porque según él no les alcanzaba el dinero para una botella… cuando es obvio que la famosa se gasta en una hora lo que ese gana en un mes.