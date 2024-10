Wendy Guevara reacciona a los ofensivos comentarios de Eduardo Verástegui: 'Gente doble moral' | VIDEO

Wendy Guevara es una de las personalidades más queridas del espectáculo mexicano, pero también ha vivido burlas y críticas por ser una mujer trans, ya que muchas personas no han logrado comprender la existencia de la identidad de género.

Esto ha llevado a algunos personajes como Adrián Marcelo a realizar chistes transfóbicos sobre Wendy Guevara. Ahora, Eduardo Verástegui, ha creado una fuerte polémica al hacer un comentario similar en contra de la famosa influencer.

¿Qué dijo Eduardo Verástegui de Wendy Guevara?

El actor que ha querido formar parte de la política con una ideología que podría interpretarse como de extrema derecha, no se contuvo al hablar de la ganadora de la primera temporada de La Casa de los Famosos México 2.

Eduardo Verástegui habla de Arath de la Torre. Especial

te puede interesar Adrián Marcelo reacciona al triunfo de Mario Bezares y lanza 'chiste' transfóbico a Wendy Guevara

El famoso citó en Twitter (ahora X) un mensaje en el que decían que Mario Bezares es el primer hombre en ganar La Casa de los Famosos, pues en el formato de Televisa y el de Telemundo, siempre habían sido ganadoras las mujeres del programa.

"Ese programa lo han ganado puros hombres", expresó el actor, quien con ello dejó claro que consideraba a Wendy como un hombre y no como una mujer trans.

Tras dicho comentario, el famoso no se detuvo y continuó con los señalamientos que afectan a la comunidad trans: "Los hombres no pueden ser mujeres y las mujeres no pueden ser hombres. Se operen lo que se operen, se maquillen cuanto se maquillen y aparenten lo que aparenten", sentenció.

Wendy Guevara reacciona al comentario de Eduardo Verástegui

Ahora, Wendy Guevara ha reaccionado a los comentarios de Eduardo Verástegui sobre su identidad de género y opinó sobre lo sucedido, dejando claro que no quiere que el hombre tenga más atención.

"Eduardo Verástegui":

Porque Wendy Guevara ya respondió al Post de @EVerastegui pic.twitter.com/jCXCk4tEvA — Por qué es tendencia? (@Sontendenciahoy) October 8, 2024

"Ya vi lo que puso el señor ese que dijo que soy hombre [...] Su perfil dice católico y muchas imágenes de Dios, pero así es la gente doble moral. Yo no voy a andar levantando muertos ni levantando carreras, ya pasó su tiempo y el mío va a pasar un día", expresó.

Fue así como Wendy Guevara no quiso darle demasiado protagonismo a Eduardo Verástegui, al asegurar que pelearse con él sería ayudarlo a seguir siendo relevante en el medio del espectáculo, lo cual no desea que pase.