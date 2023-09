Wendy Guevara responde a críticas de Gustavo Adolfo Infante; 'cómo me dan ganas de encontrármelos'

Wendy Guevara, ganadora de La Casa de los Famosos, respondió a quienes la han criticado por no "tener preparación" y dijo que desea encontrarse con estos personajes, para confrontarlos de frente. Esto luego de que el comunicador Gustavo Adolfo Infante lanzara comentarios en contra de la influencer.

Fue a través de sus redes sociales que el conductor Gustavo Adolfo Infante dijo que uno de los shows de Wendy Guevara, programado en Querétaro, se había cancelado por no vender boletos y cuestionó qué haría la influencer en dos horas de show: "Lo he dicho desde el día uno: Wendy es una persona muy simpática, muy agradable, muy chistosa, muy buena onda, todo lo que ustedes quieran, pero, ¿qué va a hacer el día de mañana en el Teatro Metropólitan?", dijo.

"¿Con qué van a llenar dos horas de show? ¿Con Resulta y resalta? ¿Va a tener ahí a De Nigris y a Sergio Mayer para burlarse de ellos? No entiendo", cuestionó Infante.

Puntualizó que la influencer debe prepararse: "La tienen que entrenar, tiene que ir a la escuela, tiene que aprender de televisión y conducción, de cultura. Yo creo que no es 'Enchílame esta gorda y dame tres sopes y dos tortas'", señaló Gustavo Adolfo Infante.

Wendy Guevara responde a Gustavo Adolfo Infante

A través de un "en vivo", Wendy Guevara respondió a las críticas que han recibido, tanto ella como Nicola Porcella: "A Nico un medio, no voy a decir cuál, pero le empezaron a decir cosas tan feas. Le empezaron a decir que él y yo estudiáramos mejor la primaria", dijo Wendy Guevara.

"Yo te lo puedo apostar que esa persona que dijo eso, yo he ido a su programa en ocasiones y cuando tú vas a sus programas le lamen los hue***, las patas y todo", agregó la influencer, quien aseguró que le gustaría confrontar a esas personas.

"Les voy a decir una cosa: hay personas del medio que están acostumbradas a tratar y hablar con artistas, yo no me considero una artista, yo sí soy bien vulgarcita y bien corrientita. Un día nos vamos a encontrar, y no es amenaza, solamente les voy a decir porque a mí me gustan las cosas de frente y me gusta confrontar a las personas”, dijo Wendy Guevara.

"¿Qué les importa si Nico y yo no estudiamos la primaria?, ¿eso qué, puñetas? De todos modos están hablando de las personas que no estudiaron la primaria. Si no estudiamos la primaria Nico y yo, de todos modos nos traen en el hocico. Ya deberían de traer en el hocico al que se acaba de graduar o al licenciado aquel o al abogado que no mam***, pues diario hablando de la que no estudió, de mí, y diario del que no estudió, de Nico, diario. Ay hijos de la chi*** cómo me dan ganas de encontrármelos a ver si es cierto”, sentenció la integrante de Las Perdidas.

DGC