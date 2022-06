Ximbo exorciza el patriarcado con su rap

La cantante Ximbo, a más de 20 años de hacer rimas y colocarse en un lugar importante en la escena del rap en México, se atreve por primera vez a hablar de las vicisitudes que ha enfrentado para hacer música en un género musical en el que ha predominado el machismo y una estructura patriarcal. En su más reciente EP, Queendom, cuenta parte de esta historia y cómo fue ser pionera en el rap femenino en nuestro país.

El EP, que recientemente lanzó con Jueves, sello que impulsa a mujeres que hacen música en el país, cuenta la historia de cinco chicas, entre ellas, la de Ximbo.

“Si bien como disco son cinco tracks que narran historias de diferentes mujeres, ‘Queendom’ es la mía, hablo por primera vez de cosas que viví desde que empecé muy niña a rapear, todas las vicisitudes que me encontré, las broncas que son tan propias del rap, que a veces es tan machista.

“Nunca me había atrevido a contar las cosas feas que me han sucedido con raperos hombres, que son chismes, que se saben en la escena del rap, pero nunca había dicho nada, sabía que un día tenía que hacerlo, para decirle a las demás personas que debemos tratarnos como reyes o reinas y no dejar que nos lastime nadie, que tengamos este despertar de sabernos reinas”, señaló en entrevista con La Razón Ximbo.

La intérprete, quien debutó en 1996, hace referencia, por ejemplo, cuando Muelas de Gallo, de Banda Bastön, habló mal de ella en una batalla de rap.

Seguimos viendo un porcentaje todavía muy pequeño de mujeres en festivales, pero también estamos a años luz de diferencia a como estábamos hace unos 10, 20 años, donde teníamos muy poquita visibilidad en la música y aparte no estábamos unidas

Ximbo

Cantante

“Me pasaron muchas cosas, pero uno de los detonantes más fuertes fue una vez que Muelas de Gallo dijo cosas muy feas de mí en una batalla, desde una visión machista, patriarcal, yo no estaba presente ni tenía vela en el entierro, ahora me atrevo hablarlo porque es un tema que ya sanó, pero para mí fue muy doloroso, lo sufrí de mucho tiempo, me preguntaban sólo de eso. Aprendí muchas cosas, que lo que me pasó no se compara con lo que viven muchas mujeres en el país; al final hablé con este personaje, me pidió disculpas. Esto me sirvió para empoderarme”, compartió la cantante.

En este EP Ximbo también aborda el tema de la trata, a través de la canción “Mercedes”, que alude al barrio de La Merced. Destacó que para ella es importante tocar este tipo de tópicos para sensibilizar mediante la música.

“Estamos hablando de un tema tabú que no vemos en las noticias, pero que es vigente y triste, historias tan trágicas, queremos ver qué se puede aportar, por lo menos iniciando con la sensibilización. Desde que empecé en el rap, a investigar su historia, por qué existe, me di cuenta que era un género para comunicar muchas cosas, pero, por otro lado, nació desde la marginalidad, de la denuncia, es su raíz, siempre he estado apegada a eso, creo que uno debe hacer revoluciones personales que se convierten en revoluciones más grandes, es hablar desde la rabia, pero una rabia que se pueda gozar”, apuntó.

Como parte del lanzamiento de Queendom, la cantante se encuentra de gira y hoy, a las 15:00 horas, hace parada en el Foro Hilvana, donde estará acompañada de la banda colombiana Naturaleza Suprema y la española Tribade. Además, adelantó que contará con artistas invitadas del sello Jueves.

Queendom Tour Fotos: Cortesía

Queendom Tour