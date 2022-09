Yailin, esposa de Anuel AA, es acusada de no pagar un vestido de diamantes

Yailin la más viral, rapera y esposa de Anuel AA, fue acusada por Leydis Ortiz, su ex asesora de imagen, de no pagarle un vestido, según ella, hecho de diamantes.

Las acusaciones fueron dadas a conocer por “Chisme no like”, mediante una transmisión que retomaron de la ex asesora de Yailin la más viral.

“No me quieren pagar el dinero, no me lo paguen, pero no salgan hablando de que subí el precio o que esto y lo otro. Estoy cobrando un vestido de diamantes. Semanas jalando para que pagaran el vestido, escribiéndole a uno, escribiéndole a otro. ¿Nadie le llegó con la información a los jefes? No es mi culpa”, lamentó Leydis Ortiz.

“Con todos me traté de comunicar sencillamente para que me pagaran un cheque de mier***; no estoy cobrando 20 mil dólares, no estoy cobrando un millón de dólares, estaba cobrando el precio del vestido que no se pagó y dos outfits que yo le hice a Yailin para su último video. Y los cobré muy decente, los cobré muy buena persona por mucho tiempo”, agregó

Por si fuera poco Leydis Ortiz afirmó que ambas partes habían acordado el precio, pero que es no le impidió a Yailin la más viral robarle.

“Estoy cansada de la gente diciendo cosas, porque de paso, para hacerme quedar mal a mí, están tratando ver qué sacan: que supuestamente yo cobraba por Kiro 200 dólares al día. ¿Saben la falta de respeto que sería cobrar por un perro que yo amaba? Lo cuidé, lo enseñé con mucho amor para ella, yo me ofrecí a cuidarlo”, finalizó.