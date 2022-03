Yalitza Aparicio y Superholly se reúnen y hacen colaboración para YouTube

Luego de la polémica que se generó a raíz de un video en el que Superholly analizó el inglés de Yalitza Aparicio, la youtuber y la actriz de Hollywood se reunieron para hacer una colaboración para YouTube.

A través de sus redes sociales Yalitza Aparicio y Superholly dieron a conocer a sus millones de fans que se reunieron para hacer videos juntas para sus respectivos canales.

Superholly publicó una fotografía junto a la actriz de Roma y aseguró que “conocí a un mujerón”, se lee en una publicación de Twitter.

Posteriormente en sus historias de Instagram, Yalitza Aparicio publicó unos breves videos en los que señaló que se reunió con Superholly para generar contenido, incluso le pidió a sus seguidores que escribieran preguntas para que ellas las respondieran en video en sus canales de YouTube.

Así fue la polémica de Superholly con Galilea Montijo

Superholly se vio envuelta en una polémica cuando ella publicó un video en el que analizó el inglés de Yalitza Aparicio, luego de que un medio de comunicación publicó un artículo en el que señalaba que la actriz hablaba como una nativa el idioma inglés.

Yalitza incluso hizo un video en el que reaccionó a los comentarios de Superholly y coincidió en lo que la youtuber dijo.

Posteriormente, Galilea Montijo opinó del tema y se lanzó contra la influencer en el programa “Hoy”: “Cuando tengas en tu cuenta la lana de Yalitza y de todas las que criticas entonces platicamos, mientras sabes qué I don’t care… lo importante es que cuando uno va a los United States a mí me entienden, yo no me pierdo”.

Luego la polémica creció porque el programa “Hoy” anunció que Superholly estaría como invitada en el matutino, sin embargo, la youtuber lo negó, pero los promocionales de su visita ya habían sido lanzados al aire.

Holly publicó un video en el que explicó cómo fue que el programa “Hoy” se acercó a ella y a su esposo para intentar concertar la visita.

