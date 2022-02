Superholly rompe el silencio y aclara polémica con el programa Hoy (VIDEO)

La youtuber Superholly publicó un video en el que aclara cómo surgió y en qué terminó la polémica con el programa Hoy, el cual había anunciado que la influencer asistiría al programa y posteriormente emitió un comunicado en el que señaló que Holly canceló su visita de último momento.

En un video de 45 minutos, Superholly contó detalladamente cómo empezó a crecer la polémica. La youtuber hizo un video en el que analiza el inglés de Yalitza Aparicio. La influencer leyó un artículo en el que destacaban el “perfecto” inglés que hablaba la actriz de Roma.

Superholly dijo que se sintió timada porque en el texto prometían que Yalitza habla como una nativa. Luego, la actriz hizo un video en el que respondió a la grabación de la youtuber.

Yalitza confirmó que no hablaba inglés como una persona nativa e incluso señaló que ese era el objetivo de la cinta que analizó Holly, pues se trataba de un cortometraje en el que la actriz interpreta a una mujer latina que viaja a Estados Unidos.

La actriz de Roma dijo que también se sintió timada cuando con el artículo que prometía un inglés perfecto de ella.

Polémica de Superholly con el programa Hoy

Sin embargo, no todo quedó ahí ya que en el programa Hoy, la conductora Galilea Montijo opinó sobre el video de Holly y señaló: “Cuando tengas en tu cuenta la lana de Yalitza y de todas las que criticas entonces platicamos, mientras sabes qué I don’t care… lo importante es que cuando uno va a los United States a mí me entienden, yo no me pierdo”.

Tras los comentarios de la conductora, el programa Hoy anunció que Holly asistiría al programa y la youtuber emitió unos tuits en los que negaba su participación. El matutino publicó un comunicado en el que aseguró que se contactaron con la oficina de la influencer y tras haber aceptado la invitación, después la declinaron.

Superholly cuenta la verdad de la polémica

La youtuber Superholly contó que a ella no la contactaron, sin embargo, su esposo sí fue contactado por correo electrónico, sin embargo, mostró que recibió un mail escueto en el que solamente le pedían su número de teléfono para hacer la invitación sin haberle explicado en qué consistía la invitación al programa.

Holly y su esposo argumentan que la forma en la que se comunicaron con ellos fue poco profesional y los hacía dudar de la veracidad de la invitación.

Cuando el matutino publicó el comunicado en el que se menciona que Holly canceló su asistencia al show, la persona que contactó al esposo de la youtuber comentó que habló por teléfono con una persona llamada Oliver, quien aseguró que era de la oficina de Holly y confirmó la participación dela influencer.

El esposo de Superholly envió un extenso mail de respuesta a la persona que lo contactó para expresar su molestia por todo lo ocurrido y por no haber dado mayor información para especificar qué querían hacer con la youtuber al visitar el programa.

