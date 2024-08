Yeri Mua recuerda cuando contrajo una infección: 'No me da verguenza'| VIDEO

Yeri Mua contó a sus seguidores cómo contrajo una infección vaginal común hace un par de años. La influencer aseguró que sería la última vez que relataría esta historia, la cual conocían quienes han seguido a la veracruzana antes de que ella alcanzara el nivel de fama que tiene actualmente.

Desde hace tiempo, algunos usuarios en Internet se han referido a Yeri Mua como 'requesona', por el vocabulario que ella misma llegó a utilizar cuando confesó que hace un par de años, tuvo una infección por relacionarse con una persona que tampoco cuidaba de su salud sexual.

Al parecer, la cantante de reguetón ya se encuentra harta de que se sigan refiriendo a ella de tal manera, pues esa parte de su pasado quedó atrás desde su perspectiva. Por ello, no dudó en dejar clara la situación de una vez por todas.

Yeri Mua cuenta cuando contrajo una enfermedad

Yeri Mua aclaró que sería la última vez que contaría la historia de cuando contrajo una enfermedad llamada candidiasis, la cual es una infección por hongos vaginales que causa una inflamación en la zona..

La famosa reveló que esto sucedió cuando fue a España después de ser engañada por una antigua pareja. "No es como que me haya metido con todos, pero me di mi vida. Una pensaría que allá en España no te pegan ese tipo de infecciones. Me acosté con un vato y se le rompió el condón", contó.

Tan honesta como siempre, reveló cuáles fueron los síntomas que le hicieron notar que debía de acudir con un ginecólogo para identificar qué estaba pasando con ella y como curarse para llevar una vida sana.

"Regreso a México, regreso con mi ex hasta que me empezó a picar y era un picor que quería agarrar un tenedor y rascarme. Cuando supe que era preocupante fue cuando me salió algo que parecía requesón, grumoso, amarillo y apestoso. Obvio me espanté y fui al doctor", recordó.

Finalmente, dejó en claro que ya no tenía la enfermedad y que la experiencia la ayudó a entender cómo cuidarse. "Adquirí una infección vaginal. No me da vergüenza admitirlo, pero que desde que lo conté, la gente no lo ha olvidado. De ahí aprendí a protegerme y a usar condón. Ya se me quitó desde hace años", sentenció Yeri Mua.